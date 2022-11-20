Водитель школьного автобуса из ЗКО отвёз соседей на выборы

- Мы вот приехали с утра на выборы дружной компанией. На улице Пролетарской живём много лет, активно участвуем в общественной жизни нашего маленького посёлка. Участвовать в выборах президента, считаем, это гражданский долг каждого казахстанца. Никогда не остаёмся в стороне от таких событий. Верю, что наши голоса нужны стране. Сам я воспитал пятерых детей, сейчас они уже взрослые, создали семьи, воспитывают своих детей. Дети тоже трудятся каждый в своей выбранной сфере, и тоже очень ответственно относятся ко всем важным событиям в жизни страны и нашего региона, – сказал Оразай Саркупов.Ещё за несколько дней вперед Оразай предупредил всех соседей, что в воскресенье они могут проехать вместе с ним на выборы. Все были довольны, так как погода сейчас стоит довольно холодная, а до избирательного участка идти пешком далеко. И таких отзывчивых водителей немало, кто помогает своим соседям быстрее добраться до избирательного участка и проголосовать за будущее своей страны. Многие жители приходили на избирательные участки всем домом, вместе с соседями по подъезду. Как, например, жители дома №28 в Аксае. Шумно и многолюдно было и на избирательных участках Жангалинского района. Оказалось, что небольшое столпотворение вызвали избиратели, которые пришли голосовать по-соседски вместе.
- Мы живём на одной улице, наши соседи все отзывчивые, сплоченные, любят всегда участвовать вместе и в субботниках, и в любых других общественных делах села. Для всех нас выборы президента страны – важное событие, ответственное. Никто не остался в стороне, каждый отдал свой голос, сделав выбор, – сказали сельчане.Как сообщил на брифинге в ЦИК Шавхат Утемисов, член Центризбиркома РК, по состоянию на 18:00 явка избирателей на внеочередные президентские выборы в Казахстане составила 67,85%. В ЗКО на этот час явка составила 64,77%. Всего к выборам привлечено 3 259 членов избирательных комиссий, которые прошли подготовительные курсы с практическим обучением. Они открылись в строго определённое время, за полчаса до открытия участков члены комиссии проверили все кабинки, урны, подготовили всё необходимое. На участках вручаются подарки каждому 10-у, 50-у, 100-у, 500-у и 1 000-у избирателю. Проводятся различные конкурсы для молодёжи, в том числе и в популярных социальных сетях. На каждом участке подготовлены подарки для детей, которые пришли с родителями. Узнать свой участок можно по ссылке. В ЗКО насчитывается 505 избирательных участков, из них 144 закрытых. В список избирателей по области вошло 442 903 человека.