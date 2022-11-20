Водитель школьного автобуса из ЗКО отвёз соседей на выборы

Своеобразную акцию в день выборов для своих соседей устроил Оразай Саркупов, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото предоставлено управлением внутренней политики ЗКО Ехать до ближайшего избирательного участка, расположенного в школе №48 Деркульского сельского округа, водителю и его соседям пришлось почти пять километров. - Мы вот приехали с утра на выборы дружной компанией. На улице Пролетарской живём много лет, активно участвуем в общественной жизни нашего маленького посёлка. Участвовать в выборах президента, считаем, это гражданский долг каждого казахстанца. Никогда не остаёмся в стороне от таких