Военная прокуратура Усть-Каменогорского гарнизона прокомментировала смерть пограничника из ЗКО Армана НАУРЗГАЛИЕВА. Военные уверяют - парня довели до самоубийства.
Ерлан Бетекбаев
- Главное, экспертиза показала, что рядового НАУРЗГАЛИЕВА действительно довел до самоубийства КУАНЫШПАЕВ
, - сообщил военный прокурор Усть-Каменогорского гарнизона Ерлан БЕТЕКБАЕВ
. - В экспертизе сказано: «НАУРЗГАЛИЕВ при жизни психическими заболеваниями не страдал. В период, предшествующий суициду, НАУРЗГАЛИЕВ находился в состоянии сильнейшего стресса. Гибель Армана и неуставные отношения со стороны лейтенанта КУАНЫШПАЕВА связаны». Это выяснили эксперты.
В надзорном ведомстве поясняют: лейтенант установил в части форменный террор.
- Приведу для примера выдержки из протокола, - поясняет военный прокурор. - «В 18.30 КУАНЫШПАЕВ, находясь в помещении погранзаставы «Туат», после сделанных замечаний дает солдату срочной службы НАУРЗГАЛИЕВУ команду «К бою!». По команде военнослужащий принимает положение лежа на животе и готовится к ведению огня». Понимаете, в помещении заставы КУАНЫШПАЕВ давал команду «К бою!»! Это настоящий произвол. Второй случай: «5 мая в 10.00 КУАНЫШПАЕВ, используя в качестве повода неточный доклад рядовых, дал команду военнослужащим надеть общевойсковой защитный комплект (ОЗК) и продолжить несение службы в стальных касках». ОЗК - это защитный комплект формы от радиационной и химической угрозы, в него входит противогаз. КУАНЫШПАЕВ заставлял солдат в жару бегать в этой амуниции. Зачем было это делать? Никакого разумного объяснения нет и быть не может. Лейтенант просто демонстрировал свою силу и власть.
Коммандир погибшего солдата - негодяй
В военной прокуратуре постарались досконально разобраться, почему Арман НАУРЗГАЛИЕВ наложил на себя руки.
- Такого человека, как КУАНЫШПАЕВ, можно назвать негодяем, - считает Ерлан БЕТЕКБАЕВ. - Во время следственных проверок еще семь солдат сообщили, что начальник заставы издевался и над ними тоже. Однако чаще всего лейтенант измывался над Арманом НАУРЗГАЛИЕВЫМ. Парень просто не выдержал.
По информации надзорного ведомства, после очередной особенно унизительной экзекуции со стороны командира Арман мог попросту сломаться, и во время очередного наряда взять оружие и выстрелить в себя.
- Благодаря показаниям других солдат удалось изобличить преступника. КУАНЫШПАЕВА наказали и за неуставные действия в отношении этих семерых рядовых, - пояснили в военной прокуратуре.
С мая 2014 года по февраль 2015 года следствие разбиралось в обстоятельствах дела. 16 февраля военный суд Карагандинского гарнизона (дело рассматривалось в другой области из-за специфики отправления правосудия в вооруженных силах) вынес приговор. Суд признал офицера виновным в смерти солдата. За «превышение власти, повлекшее тяжкие последствия» экс-лейтенант получил пять лет колонии общего режима.
Как он мог?
Трагедия на «Туате» стоила погон многим военным чинам.
- Ряд должностных лиц наказаны вплоть до освобождения от занимаемых должностей, - объяснил военный прокурор. - Насколько мне известно, поменялся командир части Зайсанского пограничного отряда и его заместитель. Отмечу, что в отношении других командиров солдаты не давали изобличающих показаний. То есть, кроме КУАНЫШПАЕВА, никто не превышал свои полномочия.
В военной прокуратуре недоумевают: как молодой лейтенант мог стать начальником погранотряда?
- КУАНЫШПАЕВУ 23 года, - рассказал БЕТЕКБАЕВ. - Этот человек недавно закончил академию и в декабре 2013 года стал командовать заставой. Получается, он ровесник солдат, которые должны были ему подчиняться. Как мог столь молодой лейтенант руководить всей заставой? Возможно, поэтому он хотел поднять свой авторитет с помощью противоправных методов. Мне кажется, что подобные факты - наглядное подтверждение того, что в наших войсках на сегодняшний день нет достаточного кадрового потенциала.
Ближайшие пять лет экс-лейтенант погранзаставы проведет в заключении. Родным солдата Армана НАУРЗГАЛИЕВА бывший офицер должен выплатить три миллиона тенге. В эту сумму включили моральный ущерб и расходы, которые понесли родители во время поездок по судам и экспертизам.
В военной прокуратуре Усть-Каменогорска версию об убийстве рядового не рассматривают.
- Версия убийства в ходе следствия не подтвердилась, - объяснил Ерлан БЕТЕКБАЕВ. - Никаких оснований не доверять результатам экспертизы и суду нет. При всех следственных действиях присутствовали отец и дядя погибшего. Насчет повреждений на теле Армана НАУРЗГАЛИЕВА, нужно учитывать, что КУАНЫШПАЕВ давал незаконные команды. Представьте, если отдать команду надеть ОЗК, то солдаты бегут с автоматами, которые ударяют по бедрам. Оружие натирает и оставляет синяки на теле.
По информации военной прокуратуры Усть-Каменогорского гарнизона, Арман КУАНЫШПАЕВ не признал своей вины в гибели рядового.
Между тем, военные прокуроры отмечают снижение случаев смерти солдат-срочников в Казахстане.
- По сравнению с 2008 годом количество самоубийств в среде военнослужащих и солдат, в том числе по республике, заметно сократилось, - сообщил БЕТЕКБАЕВ. - Трагедия с Арманом НАУРЗГАЛИЕВЫМ - единственный случай по стране за последнее время, когда суицид произошел из-за неуставных отношений. Вообще это страшный инцидент, такое нельзя прощать и нельзя замалчивать.
Напомним
, 6 мая прошлого года на пограничной заставе "Туат" был найден мертвым солдат-срочник из Чингирлауского района ЗКО Арман НАУРЗГАЛИЕВ. Родителям по телефону сообщили, что это было самоубийство. Военный прокурор Усть-Каменогорского гарнизона заявлял, что в ходе первоначальной проверки было установлено, что в отношении погибшего солдата руководитель заставы систематически совершал различного рода противоправные деяния, в том числе с применением насилия. Между тем, родные парня уверены, что Армана сначала избили, а потом застрелили. 16 февраля 2015 года военный суд Карагандинского гарнизона вынес приговор в отношении командира заставы "Туат" Армана КУАНЫШПАЕВА, признав его виновным в доведении до самоубийства и назначив ему пять лет лишения свободы. Родные погибшего солдата с приговором не согласились
, и уже готовят аппеляцию и жалобу президенту на действия судьи.