В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что ДТП произошло в 18.10 на 307 километре трассы "Самара-Шымкент". - Было установлено, что КамАЗ под управлением жителя Кызылординской области допустил столкновение с автомобилем марки ВАЗ -21102, под управлением 25-летнего жителя Западно-Казахстанской области, который от полученных травм скончался на месте. Водитель КамАЗа направлялся в сторону областного центра. Причины ДТП устанавливаются, на месте работает следственно-оперативная группа, - рассказали в пресс-службе ведомства. Официальный представитель пресс-службы департамента полиции ЗКО Болатбек Бельгибеков дополнил, что КамАЗ ехал в составе военной колонны. - По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами», - отметил Болатбек Бельгибеков.К слову, тело погибшего из автомобиля пришлось извлекать спасателям оперативной службы ДЧС ЗКО.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.