Видео с камер наблюдения торгового дома "Венера", расположенного в районе центрального рынка, появилось в социальных сетях. Автор видео утверждает, что женщина, которую запечатлели камеры, украла из бутика кошелек со 150 тысячами тенге. - В кошельке также находилось удостоверение личности и водительские права. Продавец отвлеклась а пару минут и кошелек в это время пропал из бутика, - пояснила автор видео. В пресс-службе ДВД ЗКО пояснили, что преступление еще не раскрыто. - Сейчас проводятся следственные действия по поиску женщины, укравшей кошелек в торговом доме. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР, - сообщили в пресс-службе ведомства. yiXLmUDJmUE