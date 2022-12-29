Восьмиклассница забеременела в Жетысу

Подозреваемого взяли под стражу. Журналист из Жетысу Сандугаш Дуйсенова на своей странице в Facebook написала, что в Панфиловском районе забеременела ученица восьмого класса. - Подозревают военнослужащего одного из частей. В Советском союзе за такое директора школы в тюрьму сажали, а заведующего районо увольняли. А наши чиновники пытаются дело замять, - написала Дуйсенова. В районом отделе образования подтвердили, что 15 декабря стало известно о беременности школьницы. - В отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. На данный момент проводится досуде