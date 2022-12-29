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Социум

Восьмиклассница забеременела в Жетысу

Подозреваемого взяли под стражу. Журналист из Жетысу Сандугаш Дуйсенова на своей странице в Facebook написала, что в Панфиловском районе забеременела ученица восьмого класса. - Подозревают военнослужащего одного из частей. В Советском союзе за такое директора школы в тюрьму сажали, а заведующего районо увольняли. А наши чиновники пытаются дело замять, - написала Дуйсенова. В районом отделе образования подтвердили, что 15 декабря стало известно о беременности школьницы. - В отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. На данный момент проводится досуде
Дана Рахметова
Восьмиклассница забеременела в Жетысу
Подозреваемого взяли под стражу.
Мужчина провалился под лёд в Атырау
Мужчина провалился под лёд в Атырау
Журналист из Жетысу Сандугаш Дуйсенова на своей странице в Facebook написала, что в Панфиловском районе забеременела ученица восьмого класса.
- Подозревают военнослужащего одного из частей. В Советском союзе за такое директора школы в тюрьму сажали, а заведующего районо увольняли. А наши чиновники пытаются дело замять, - написала Дуйсенова.
В районом отделе образования подтвердили, что 15 декабря стало известно о беременности школьницы.
- В отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. На данный момент проводится досудебное расследование. После завершения расследования в отношении всех ответственных лиц будут приняты меры, - говорится в сообщении.
В ведомстве уверяют, что вопрос находится на строгом контроле районного отдела образования. Позже на брифинге в СЦК заместителя министра обороны Султана Камалединова попросили прокомментировать инцидент. Он ответил, что пока сказать не может, является ли мужчина военнослужащим, информацию ещё не проверяли. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ребенок Жетысу

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