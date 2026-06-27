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Социум

Воспитанник алматинского хоккея выбран на драфте НХЛ

В Баффало начался второй день драфта НХЛ. В первый день команды выбрали 32 игрока.
Marat
Воспитанник алматинского хоккея выбран на драфте НХЛ
Фото: QMJHL

"Нью-Йорк Рейнджерс" выбрали воспитанника алматинского хоккея, вратаря Даная Шайикова, под общим 67 номером.

В прошедшем сезоне 19-летний голкипер провёл 50 матчей в рамках регулярного чемпионата Главной юниорской лиги Квебека в составе "Гатино Олимпикс". Процент отражённых бросков составил 90.3, коэффициент надёжности - 2.78.

Также хоккеист участвовал в составе сборной Казахстана на международном молодёжном турнире Кубке ПСК. Данай Шайиков провёл две встречи. Процент отражённых бросков равен 91.4, коэффициент надёжности - 3.07.

Напомним, в итоговых рейтингах драфта присутствуют трое казахстанских хоккеистов - Семён Симонов, Алишер Саркенов и Корней Корнеев.

Фото: QMJHL

Источник: shaiba.kz

спорт хоккей Данай Шайиков НХЛ

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