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Бизнес-новости

Возможна ли вторая жизнь вещей?

В эпоху потребления сложно отказаться от всеобщей зависимости покупать все новые и новые вещи. Часто срок жизни всего, что приобретается, гораздо больше, чем мы действительно используем по назначению. Поэтому для многих привычное дело, когда на балконах и антресолях, в гаражах и кладовках пылятся почти новые предметы и вещи из категории “не нужно, но выкинуть или отдать жалко”. Как часто вам приходилось размышлять о том, куда можно деть ролики сына, который уже вырос, или коллекцию монет, так бережно собранных вами в далекой юности? Вещи, как и все в природе, должны естественным путем переходи
gorod
Возможна ли вторая жизнь вещей?
В эпоху потребления сложно отказаться от всеобщей зависимости покупать все новые и новые вещи. Часто срок жизни всего, что приобретается, гораздо больше, чем мы действительно используем по назначению. Поэтому для многих привычное дело, когда на балконах и антресолях, в гаражах и кладовках пылятся почти новые предметы и вещи из категории “не нужно, но выкинуть или отдать жалко”. Как часто вам приходилось размышлять о том, куда можно деть ролики сына, который уже вырос, или коллекцию монет, так бережно собранных вами в далекой юности?
Вещи, как и все в природе, должны естественным путем переходить из одного состояния в другое.  Возможно это лишь при условии, что появится новый человек, который снова их полюбит и купит.  Ведь совсем необязательно покупать что-то новое, когда есть шанс найти то, что вы давно искали, но по более привлекательной цене, купив у тех, кому это больше не нужно. Благо, что в век информационных технологий уже не нужно выходить на улицу и искать несанкционированный рынок или место скопления любителей поторговать своими вещами. Теперь достаточно компьютера или смартфона, чтобы без труда найти и купить, например, почти новый принтер, который вам вдруг срочно понадобился, или Apple iPod Classic, снятый с производства четыре года назад. В Казахстане уже существует великое множество различных сайтов и приложений, которые являются интерактивными площадками для встреч покупателя и продавца. Например, стремительно набирающий популярность “Маркет”, который объединяет в себе огромное количество категорий: от электроники до недвижимости. Такое обилие категорий позволит найти именно то, что вы искали, сэкономить время и деньги, а вещам обрести вторую жизнь.  

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