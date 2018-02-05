Возможна ли вторая жизнь вещей?

В эпоху потребления сложно отказаться от всеобщей зависимости покупать все новые и новые вещи. Часто срок жизни всего, что приобретается, гораздо больше, чем мы действительно используем по назначению. Поэтому для многих привычное дело, когда на балконах и антресолях, в гаражах и кладовках пылятся почти новые предметы и вещи из категории “не нужно, но выкинуть или отдать жалко”. Как часто вам приходилось размышлять о том, куда можно деть ролики сына, который уже вырос, или коллекцию монет, так бережно собранных вами в далекой юности? Вещи, как и все в природе, должны естественным путем переходи