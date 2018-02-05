История одного пассажира: «Я получила повышение благодаря сервису «Максим»

Казахстанка София АХМЕТОВА рассказала, как приложение международного сервиса для заказа такси помогло ей получить премию за успешную работу и сделать карьеру. София АХМЕТОВА работает менеджером по рекламе. В конце года руководитель пообещал девушке премию и повышение, если до новогодних каникул она сможет договориться о сотрудничестве с тремя крупными заказчиками. Из-за аврала на работе встречи пришлось проводить в последний день перед праздниками. София думала, что это невыполнимо: клиенты находятся в разных частях города, путь отнимает слишком много времени, поэтому за один день не успеть. Н