Скачать приложение «Максим: заказ такси» можно в официальных маркетах Android, iOS и Windows Phone. Читателям портала «Мой ГОРОД» сервис «Максим» дарит 500 премиальных тенге на поездку по промокоду Gorod.На правах рекламы.
История одного пассажира: «Я получила повышение благодаря сервису «Максим»
Казахстанка София АХМЕТОВА рассказала, как приложение международного сервиса для заказа такси помогло ей получить премию за успешную работу и сделать карьеру. София АХМЕТОВА работает менеджером по рекламе. В конце года руководитель пообещал девушке премию и повышение, если до новогодних каникул она сможет договориться о сотрудничестве с тремя крупными заказчиками. Из-за аврала на работе встречи пришлось проводить в последний день перед праздниками. София думала, что это невыполнимо: клиенты находятся в разных частях города, путь отнимает слишком много времени, поэтому за один день не успеть. Н