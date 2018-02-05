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Бизнес-новости

История одного пассажира: «Я получила повышение благодаря сервису «Максим»

Казахстанка София АХМЕТОВА рассказала, как приложение международного сервиса для заказа такси помогло ей получить премию за успешную работу и сделать карьеру. София АХМЕТОВА работает менеджером по рекламе. В конце года руководитель пообещал девушке премию и повышение, если до новогодних каникул она сможет договориться о сотрудничестве с тремя крупными заказчиками. Из-за аврала на работе встречи пришлось проводить в последний день перед праздниками. София думала, что это невыполнимо: клиенты находятся в разных частях города, путь отнимает слишком много времени, поэтому за один день не успеть. Н
gorod
История одного пассажира: «Я получила повышение благодаря сервису «Максим»
Казахстанка София АХМЕТОВА рассказала, как приложение международного сервиса для заказа такси помогло ей получить премию за успешную работу и сделать карьеру.
София АХМЕТОВА работает менеджером по рекламе. В конце года руководитель пообещал девушке премию и повышение, если до новогодних каникул она сможет договориться о сотрудничестве с тремя крупными заказчиками. Из-за аврала на работе встречи пришлось проводить в последний день перед праздниками. София думала, что это невыполнимо: клиенты находятся в разных частях города, путь отнимает слишком много времени, поэтому за один день не успеть. Накануне вечером девушка решила, что будет передвигаться на такси, чтобы сэкономить время. К тому же она недавно получила от коллеги промокод на 500 премиальных тенге, которыми можно оплачивать поездки с сервисом «Максим». Активировать промокод нужно было в приложении «Максим: заказ такси». Зайдя в Google Play, София обнаружила, что приложение является одним из популярных в категории сервисов для заказа такси. Оно имеет более 5 миллионов скачиваний и высокую оценку пользователей — 4,6. — Слышала много положительных отзывов о сервисе, но раньше никогда не заказывала такси через приложение. Подумала, что время пришло: скачала приложение и ввела промокод, — рассказала София. — Первым делом мне нужно было заказать такси от дома до работы. Начала писать адрес и удивилась, что есть подсказки адресов. Цена поездки была известна сразу. Я смогла определить, сколько денег потрачу за день, и взяла с собой нужную сумму. Еще более удобной функцией, по словам девушки, была возможность добавлять частые поездки в избранное, чтобы каждый раз не вводить адреса. — Например, я постоянно добираюсь с работы до дома и из избранного могу создавать заказ в два касания, — продолжила пассажирка такси. — По дороге мы попали в пробку, постоять пришлось прилично. Чтобы не терять времени зря, я решила изучить приложение. Оказалось, можно связаться с водителем: позвонить ему или написать сообщение. Это удобно, когда не получается найти автомобиль на парковке. Также можно бесплатно позвонить оператору по номеру телефона, указанному в приложении. В меню есть обратная связь, где можно оставить сообщение, если вы что-то забыли в автомобиле или просто хотите написать отзыв о работе сервиса. Также девушка выяснила, что в настройках приложения можно выбрать город и сменить язык. Интерфейс переведен на русский, казахский, английский и другие языки. Пользоваться мобильным сервисом можно в 11 городах Казахстана: Актобе, Алматы, Астане, Караганде, Кокшетау, Костанае, Петропавловске, Семее, Темиртау, Уральске, Усть-Каменогорске. Также приложение работает в Грузии, Болгарии, Таджикистане, Азербайджане, Беларуси, России, Иране, Италии и на Украине. Если часто путешествуешь, можно пользоваться в этих странах привычным сервисом. — Мы стояли в пробке почти час, но стоимость поездки не изменилась. Оказалось, в сервисе «Максим» фиксированные цены, которые не зависят от дорожной ситуации. Неважно, сколько времени проведешь в пути. В итоге нужно будет заплатить ровно ту сумму, которая появилась в приложении при создании заказа, — поделилась наблюдениями София. — В течение дня я несколько раз вызывала такси через приложение: встретилась с клиентами и заключила договоры, пообедала, успела забрать ребенка из школы и отвезти на танцы. Могу точно сказать, что приложение сервиса «Максим» спасло меня, вечно опаздывающего человека. Руководитель похвалил: премия и новая должность были у меня в руках. После работы София решила встретиться с подругой, чтобы отметить свой успех. Подруга приехала из Алматы, не знает города и где заказать такси. София вспомнила, что в приложении «Максим»: заказ такси» можно вызвать автомобиль для знакомого. В пожеланиях к заказу указала номер подруги, чтобы уведомления о заказе приходили именно ей. Себе же вызвала другой автомобиль на восемь вечера.
— Доплату за предварительный заказ не взяли, и водитель приехал точно к назначенному времени, — рассказала девушка. — Вечер прошел чудесно: мы вдоволь наговорились, вспомнили студенческие годы и решили провести следующую встречу в Алматы. На прощанье я сделала подруге сюрприз: отправила ей свой промокод с приглашением скачать «Максим: заказ такси». Промокод есть у каждого пользователя в разделе «Ввести промокод» в меню приложения. Им можно делиться с помощью соцсетей, мессенджеров, SMS, email или любым другим удобным способом. Получателю начисляются 500 премиальных тенге. Отправитель получает такую же премию, если приглашенный друг совершит не менее трех поездок за 90 дней. Премией можно оплачивать до 30% стоимости поездки. В день рождения пользователя сервис «Максим» дарит бонусы. Можно вернуть 10% от всех поездок, совершенных за сутки. Сумма начисляется на следующий день на личный счет пассажира. София удивилась, что простое приложение для заказа такси помогло ей достичь поставленной цели. Возможно, оно поможет и вам.
Скачать приложение «Максим: заказ такси» можно в официальных маркетах Android, iOS и Windows Phone. Читателям портала «Мой ГОРОД» сервис «Максим» дарит 500 премиальных тенге на поездку по промокоду Gorod.
На правах рекламы.

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