Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Бизнес-новости

Ваша кожа засияет с клиникой лазерной косметологии Verdant

У вас проблемы с кожей? Тогда Вам нужно в клинику Verdant. 7 причин обратиться в клинику лазерной косметологии Verdant: - Клиника предлагает огромный перечень косметологических услуг Учитывая тот факт, что не бывает двух людей с абсолютно одинаковой кожей и проблемами, мы готовы предоставить комплекс процедур на пути к вашему совершенству с учетом индивидуальных особенностей. - В клинике принимают лучшие косметологи со стажем В клинике «Verdant» работают профессионалы своего дела, которые повышают квалификацию и знают о последних новинках и открытиях в области косметологии. Так, раз в месяц в
gorod
Ваша кожа засияет с клиникой лазерной косметологии Verdant
У вас проблемы с кожей? Тогда Вам нужно в клинику Verdant.
7 причин обратиться в клинику лазерной косметологии Verdant: - Клиника предлагает огромный перечень косметологических услуг Учитывая тот факт, что не бывает двух людей с абсолютно одинаковой кожей и проблемами, мы готовы предоставить комплекс процедур на пути к вашему совершенству с учетом индивидуальных особенностей.
- В клинике принимают лучшие косметологи со стажем В клинике «Verdant» работают профессионалы своего дела, которые повышают квалификацию и знают о последних новинках и открытиях в области косметологии. Так, раз в месяц в клинику приезжает дерматокосметолог из г.Астрахань - Куклина И.В. Врач поможет вам скорректировать контур лица, губ, устранить мимические морщины. На приемах специалиста вы попробуете новинки мезотерапии, биоревитализации для сияния и омоложения кожи.
- Мы используем качественные косметические средства Наши специалисты используют продукцию только проверенных брендов, поэтому вашей коже помогут вернуть жизненную силу и сияние гарантированно. Вы сможете вылечить пигментные пятна, сосудистые патологии кожи (звездочки, розацеа, гемангиомы), угревую болезнь (прыщи или акне), повышенное потоотделение, расширенные поры кожи, удалить шрамы, бородавки и папилломы и многое другое. Отметим, что удаление происходит лазером.
- К нам могут обращаться подростки Ведь мы специализируемся на лазерном лечении акне, поэтому родители могут спокойно привести своих детей на консультацию и лечение без каких-либо опасений. Мы подберем нужные препараты и назначим лечение. Ваше чадо останется довольным.
- В нашей клинике круглосуточно дежурит врач-хирург Вас беспокоит вросший ноготь, натоптыши, рубцы, шпоры, жировики? Наш специалист проведет осмотр и примет необходимые меры по решению вашей проблемы. А также для удобства наших жителей организован круглосуточный прием хирурга.
- Мы оказываем услуги пластической хирургии Опытный хирург проведет безболезненно блефоропластику. В клинике Verdant вам помогут изменить овал лица аппаратом smas lifting, увеличить губы, убрать носогубные складки, изменить форму мочки уха, поднять опущенные брови и изменить изгиб бровей. Вы изменитесь до неузнаваемости.
-Также Вы можете скорректировать Ваше тело уникальным, единственным в городе аппаратом lpg В клинике новейшее оборудование, все виды лазеров, безиньекционная лазерная биоревитализация, RF лифтинг, лазерная эпиляция и многое другое.
- Консультация специалиста - бесплатна Мы рады видеть Вас в стенах нашей клиники ежедневно с 10 утра до 21 вечера. Если вы обратились в нашу клинику впервые - наш специалист проконсультирует вас бесплатно, расскажет о препаратах и назначит необходимый метод лечения.
 
 г. Атырау, пр. Сатпаева, 34 (напротив мечети) 8 (7122) 21-66-00, 8 (7122) 20-23-05, +7 702 455 50 50 www.verdant.kz @verdant_atyrau
Лицензия №00737DR от 106.01.2015г. выдана ГУ Управления здравоохранения Атырауской области. На правах рекламы.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article