Впервые в Атырау открылся эксклюзивный салон немецких кухонь «Küchen-hof».

26 октября в мебельном салоне «Версаль» ТЦ Раш состоялась торжественная презентация салона. «Küchen-hof» - это качественные, с оригинальным и неповторимым техническим дизайном кухонные гарнитуры. Фабрика-изготовитель, оснащенная мощным современным оборудованием, обеспечивает компании высокое качество продукции, разнообразие ассортимента и ценовых позиций для клиента. Мероприятие началось необычно: сначала желающие должны были сфотографироваться на фоне немецких кухонь со специальным хештэгом и далее в течение часа набирать лайки в Instagram. Победители позже получили специальный приз. - Мы оче