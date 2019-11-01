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Бизнес-новости

Впервые в Атырау открылся эксклюзивный салон немецких кухонь «Küchen-hof».

26 октября в мебельном салоне «Версаль» ТЦ Раш состоялась торжественная презентация салона. «Küchen-hof» - это качественные, с оригинальным и неповторимым техническим дизайном кухонные гарнитуры. Фабрика-изготовитель, оснащенная мощным современным оборудованием, обеспечивает компании высокое качество продукции, разнообразие ассортимента и ценовых позиций для клиента. Мероприятие началось необычно: сначала желающие должны были сфотографироваться на фоне немецких кухонь со специальным хештэгом и далее в течение часа набирать лайки в Instagram. Победители позже получили специальный приз. - Мы оче
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Впервые в Атырау открылся эксклюзивный салон немецких кухонь «Küchen-hof».
26 октября в мебельном салоне «Версаль» ТЦ Раш состоялась торжественная презентация салона.
«Küchen-hof» - это качественные, с оригинальным и неповторимым техническим дизайном кухонные гарнитуры. Фабрика-изготовитель, оснащенная мощным современным оборудованием, обеспечивает компании высокое качество продукции, разнообразие ассортимента и ценовых позиций для клиента.
Мероприятие началось необычно: сначала желающие должны были сфотографироваться на фоне немецких кухонь со специальным хештэгом и далее в течение часа набирать лайки в Instagram. Победители позже получили специальный приз.
- Мы очень рады представить в Атырау немецкий бренд кухонной мебели «Küchen-hof». И сегодня мы приготовили для вас не просто оригинальный продукт. Это огромная ассортиментная матрица гарнитуров с любыми возможностями по нестандартам, это уникальные технологии 3D окутывания, технология покраски эмалевых фасадов как из МДФ, так и из массива с качеством нанесения, равным автомобильному покрытию, технология нанесения ударопрочного лака на фасады из МДФ. Благодаря данной технологии покрытия фасад приобретает превосходные эксплуатационные свойства: устойчивость к ультрафиолету, царапинам, влажности, механическому воздействию (выдерживает удары тупым предметом по плоскости фасада) и многое другое. Это действительно классный продукт, который прослужит не пять, а 10-20 лет. Мы будем рады, если наши клиенты не только сами будут приобретать наш продукт, но и будут приглашать своих родственников, друзей, будут дарить им возможность воспользоваться нашим уникальным предложением и всем тем, что есть у нас, - отметила представитель «Küchen-hof» Наталия Онищук.
После официального открытия в Атырау эксклюзивного салона «Küchen-hof» началось знакомство посетителей презентации с кухонными гарнитурами.
Одни смотрели самостоятельно, другие – с помощью приглашенного протестировать кухни итальянского повара ресторана «7K» Винченцо. Поначалу повар отметил удобное расположение ящичков, высказался положительно о керамике. Затем на глазах у жителей Атырау Винченцо приготовил итальянскую пасту и аперитив.
- На плите этой кухни всё очень быстро закипает, что тоже немаловажно. И просто на «Küchen-hof» приятно готовить, - сказал повар.
Затем, после снятия пробы с итальянской пасты, приготовленной на плите немецкой кухни, представители компании провели crush-тест с «Küchen-hof»: молотком нанесли несколько сильных ударов на фасады одной из моделей немецких кухонь, и гости мероприятия убедились, насколько продукция ударопрочная.
Представители компании также отметили, что существуют различные фасады: под имитацию дерева, есть антифунгинные - противогрибковые и антивандальные, то есть, сколько бы по поверхности не терли, не стучали по фасаду, всё равно ничего не произойдет.
В день презентации для пришедших были приготовлены различные памятные подарки. В том числе 5 сертификатов со скидкой 30% на модель «Ханна Стил» с уникальным покрытием матового лака, который не оставляет следов от рук и царапин. Кроме того, для каждого клиента в тот день были 25%-ные скидки в честь открытия эксклюзивного салона «Küchen-hof» в Атырау.
- Я решила сегодня приобрести гарнитур модели «Ханна Стил»: очень выдержанная в тонах кухня, очень качественная, не маркая. Увидев сегодня на презентации эту модель, сразу захотелось что-нибудь приготовить, - улыбаясь. рассказывает жительница Атырау Айгуль Набидуллина. - Попытаюсь сегодня принять участие в розыгрыше сертификатов, чтобы купить то, что мне понравилось, с 30-процентной скидкой.
Участники официального открытия эксклюзивного салона «Küchen-hof» в Атырау в тот день ушли с подарками, а один даже с призом - спальным гарнитуром, а также с огромным желанием приобрести немецкие кухни.
Добавим, что по Казахстану эксклюзивных салонов «Küchen-hof» три, в Атырау был открыт четвертый по счету салон. «Küchen-hof» в Атырау находится по адресу: ул. Мусы Баймуханова, 70а/1 Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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