МСБ — это основной драйвер развития экономики Уральска и Западно-Казахстанского региона в целом. По итогам 2021 года и двух кварталов 2022 года в области отмечена положительная динамика развития предпринимательства. Активно реализуются проекты, направленные на развитие экономики и социальной сферы. Для поддержки предпринимателей реализуются государственные и региональные программы.

Впервые в Казахстане в Уральске открыта оленья ферма, где живут настоящие северные олени. И теперь, чтобы покататься в упряжке с оленями и погрузиться в атмосферу сказки, не обязательно лететь в Лапландию. Достаточно приехать к Надежде Гурской, хозяйке и основательнице оленьей фермы. Клиент Нурбанка, руководитель ИП «Северная сказка» Гурская Надежда Анатольевна поведала нам о себе, о том, как ей пришла идея привезти северных оленей в Казахстан, кто ей в этом помог и что для неё в этом бизнесе самое ценное.- Я родилась и выросла в Уральске, занималась племенным разведением и дрессировкой собак. Мне всегда хотелось заняться чем-то особенным, создать необычный социальный проект, благодаря которому дети и взрослые могли бы получать положительные эмоции. Я очень люблю животных, прямо-таки безумно. Поэтому и идея ко мне пришла, связанная именно с ними. Мысль привезти оленей в город пришла внезапно и импульсивно. Перед глазами ярко вспыхнули картинки, и я поняла, что я могу создать настоящую сказку, привезти оленей, катать на них детей, поселить в сказочном домике настоящего Санта Клауса и других персонажей. Эта мечта воплотилась в мою ферму «Северная сказка», которая была открыта в конце января 2022 года. Досуг жителей в нашем городе ограничен. В плане развлечений у нас ничего нет, кроме парков и компьютерных салонов. А на моей ферме дети и взрослые дышат свежим воздухом, гуляют в лесу и на речке, общаются с животными. Когда я решилась привезти оленей, то сначала посещала оленьи фермы в Московской и Самарской областях, жила там и изучала все особенности ухода за ними. Сначала я доставила двух самцов Севера и Бурана из Москвы, куда они прибыли из Ханты-Мансийска, затем через 2,5 месяца привезла самочку Стеллу.Северный олень - один из самых значимых видов животных и их роль трудно переоценить для северных народов. Весь уклад их жизни (еда, одежда, быт, культура) связан с этими благородными животными, без которых они просто не смогли бы выжить. Олени не имеют специфического запаха, несмотря на обильную шерсть. Что интересно, обладателями рогов у этих оленей являются не только самцы, но и самки. Рога оленя – панты, покрытые пухом, содержат ценное вещество пантокрин. Они растут со скоростью до двух сантиметров в сутки. Олени каждый год в переходный весенне-зимний период сбрасывают роскошную ветку рогов и отращивают новые. Это очень прихотливые животные, их содержание недешёвое. Основным кормом оленей является мох ягель, растущий только на Севере. Мешок такого корма стоит 8 000 тенге. На три оленя уходит в день два мешка ягеля. Также я их кормлю специальным комбикормом с особыми добавками. Покупаю я их в Самаре на оленьей ферме. Олени ещё едят мягкие травы и шампиньоны, у них нет верхних зубов, а нижние – маленькие. Мы стараемся им создать прохладные условия, оборудуем летом навесы и каждый день выводим к речке купаться. Они очень любят плавать.- Я обошла все банки с целью финансирования моей идеи, к которой большинство отнеслось, мягко говоря, скептически, а порой и вовсе крутили пальцем у виска. И только «Нурбанк» оказался единственным, кто поверил в мой проект. Директор филиала «Нурбанка» в Уральске приветливо со мной побеседовала и оказалось, что она так же любит животных. Она прониклась моей идеей, и после предоставления всех документов, с которыми мне очень помогли сотрудники банка, мне одобрили кредит «Даму» с льготной ставкой 6%. Отмечу, что офис «Нурбанка» всегда приятно посещать, потому что тут встречают с улыбкой, очень тепло и радушно, искренне болеют за моё дело и стремятся приложить все усилия, чтобы вопросы решались оперативно. Банку исполнилось в этом году 30 лет и у него своя особая политика взаимоотношений с клиентами, которая доказала свою жизнеспособность и эффективность. Что касается моего опыта работы с банками, то кредиты я никогда ранее не брала, так что в «Нурбанке» кредитовалась впервые. Таким образом, я арендовала участок земли и обустроила его, приобрела настоящие северные нарты, упряжки для саней, корм для животных и запустила рекламу. У меня здесь настоящая новогодняя сказка. Я умею сама запрягать оленей, управлять упряжкой. Также у нас есть настоящие ездовые собаки хаски, лошадка пони, ручные пушистые кролики, которых дети любят гладить и кормить.- Сомнений не было никаких, родные и близкие меня поддерживали и добрым словом, и финансово. Но посторонние люди часто мне говорили, что я затеяла безумное дело. На каждом шагу я слышала фразу, что это невозможно. Но я всё равно привезла оленей, построила для них загоны и сделала для земляков и гостей Уральска настоящий подарок.- Оленья ферма «Северная сказка» способствует развитию туристического бизнеса не только региона, но и страны. Аналогов подобного вида досуга в Казахстане на сегодняшний день нет. Ко мне приезжают гости со всего Казахстана и из-за рубежа. В зимний период – это отличное развлечение для детей и взрослых. Вход детям до трёх лет и с ограниченными возможностями, катание в упряжках на оленях и хаски, бесплатно. Доказано, что общение с животными положительно влияет на формирование психологии детей. Происходит приток позитивных эмоций, общение с животными помогает детям по-новому познавать мир. Особенно важно влияние, которое оказывается на «особенных детей». К нам привозят деток с нарушениями развития, для них - это настоящее счастье и особая терапия. От моих оленей исходит потрясающая энергетика. Животные у нас ручные и очень добрые, олени ласковые и идут на контакт, мы открываем вольеры и даём доступ к ним, во время такого общения дети очень радуются.- Самой главной проблемой для проезда на оленью ферму и в целом развития внутреннего туризма я считаю бездорожье. Проехать на нашу ферму очень трудно, особенно в непогоду. Зимой я нанимаю за свой счёт трактор, и мы расчищаем дорогу, но конечно, сами мы отремонтировать её не можем. Поэтому я призываю власти города и частных инвесторов решить задачу обеспечения транспортной доступности такого чудесного уголка нашего региона, куда стремятся попасть дети и взрослые в любое время года. Необходимость ремонта Самарской трассы до села Зелёного назрела давно. Отсутствие комфортных дорог затрудняет развитие населённых пунктов, находящихся в этих районах, и ограничивает возможности туризма горожан и гостей Уральска. Очень надеюсь, что эта проблема будет решена в самое ближайшее время.- Достижения - это эмоции детей и взрослых, которые ничуть не меньше радуются животным, просто погладив их, покормив, обняв, сфотографировав. Вот именно этим горжусь, что могу подарить эмоции всем людям. Я ежедневно встречаю гостей из Алматы, Атырау, Актау, Актобе и других городов. Вот недавно проводила гостей из дальнего зарубежья - Германии и Египта. Этот проект для Казахстана уникален. Мое дело приносит добро, детям - радость. Гости мне говорят, что приезжают понянчить моих милых и пушистых кроликов, других обителей «Северной сказки». Конкурентов у меня нет, не думаю, что скоро появятся. Вести такой бизнес не так легко, нужно безумно любить животных, полностью отдавая им своё сердце и душу. Мне важно видеть, как радуются гости, я благодарю их за отзывы. Когда я их читаю, у меня всегда текут слезы счастья, гости пишут нереально потрясающие вещи, и я горжусь этим.- Моя мечта - построить на ферме сказочный городок и дом Санта-Клауса, чтобы он встречал гостей, как в настоящей сказке, чтобы дети могли не только покататься на оленях, запряжённых в нарты, но и оставлять свои письма с пожеланиями, играть со сказочными персонажами, послушать истории о северных народах и роли оленей в их жизни. Мне бы помогла помощь спонсоров и неравнодушных людей. Я хочу развивать агротуризм, чтобы ближе знакомить жителей больших городов с сельской жизнью, дать возможность общаться с животными на лоне природы, знакомиться с благородными оленями, живущими в условиях, приближенных к природным.Филиал «Нурбанка» в Уральске открылся 12 ноября 2004 года. В 2022 году он вошёл в топ-100 лучших компаний региона. На протяжении многих лет в рейтинге филиальной сети Уральский филиал входит в тройку лидеров. На сегодняшний день в филиале функционирует центр банковского обслуживания, планируется открытие нового центра в районе центрального рынка в начале октября 2022 года. Филиал оказывает весь спектр банковских услуг как для субъектов малого и среднего предпринимательства, так и для населения. Филиал тесно работает с АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», по объёму выдач кредитов по государственным программам филиал занимает третье место среди филиалов БВУ в регионе. Основную долю среди профинансированных проектов занимают производство продуктов питания, коммерческое строительство, торговля, стоматологические услуги. Лицензия № 1.2.15/193 от 28.10.2014г. выданная Национальным Банком РК. Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.