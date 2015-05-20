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Врезавшийся в детскую площадку внедорожник насмерть сбил 5-летнего ребенка в Алматы

В Алматы в микрорайоне "Таугуль-1" внедорожник врезался в площадку у детского сада, передает корреспондент Tengrinews.kz с места происшествия. Погиб четырехлетний ребенок. Фото программы "Территория происшествий" Как сообщили очевидцы, в детскую площадку врезался черный Land Cruiser. В момент аварии в беседке играли 26 детей. В результате на месте погиб четырехлетний ребенок, еще восемь получили различные травмы - ушибы конечностей и головы. Им срочно оказывают медицинскую помощь. На место приехали родители детей, они забирают уцелевших воспитанников детсада. По словам воспитателей, они не вид
Marat
Врезавшийся в детскую площадку внедорожник насмерть сбил 5-летнего ребенка в Алматы
В Алматы в микрорайоне "Таугуль-1" внедорожник врезался в площадку у детского сада, передает корреспондент Tengrinews.kz с места происшествия. Погиб четырехлетний ребенок.
Фото программы &quot;Территория происшествий&quot;
Фото программы &quot;Территория происшествий&quot;
 Фото программы "Территория происшествий" Как сообщили очевидцы, в детскую площадку врезался черный Land Cruiser. В момент аварии в беседке играли 26 детей. В результате на месте погиб четырехлетний ребенок, еще восемь получили различные травмы - ушибы конечностей и головы. Им срочно оказывают медицинскую помощь. На место приехали родители детей, они забирают уцелевших воспитанников детсада. По словам воспитателей, они не видели момента ДТП, все произошло в один миг - педагоги услышали сильный удар и увидели, что автомобиль оказался прямо на детской площадке. На месте работают три бригады скорой медицинской помощи и правоохранительные органы. Дорога, ведущая к детсаду, перекрыта. Родители детей требуют показать им водителя внедорожника. По словам очевидцев, за рулем находилась женщина. Люди рассказали,что она сдавала назад на высокой скорости и снесла забор, ограждающий детский сад. Затем женщина вышла из автомобиля и увидела под колесами погибшую девочку. "Она была шокирована, вышла из машинs, стояла в ступоре. Очевидцы вызвали "скорую", задержали", - рассказала местная жительница. По ее словам, на вид женщине 45-50 лет. Прибывшая на место полиция забрала ее и увезла на медицинское освидетельствование. Добавим, что жильцы этого района высказывают возмущение тем, что детская площадка расположена у дороги и огорожена обычным забором, который мог упасть на детей даже от ветра. Воспитатели отмечают, что здесь и раньше происходили ДТП из-за слишком узкой улицы.
Фото © Роза Есенкулова
Фото © Роза Есенкулова
 Фото © Роза Есенкулова
Фото программы &quot;Территория происшествий&quot;
Фото программы &quot;Территория происшествий&quot;
 Фото программы "Территория происшествий" Фото с сайта Tengrinews.kz

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