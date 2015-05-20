Врезавшийся в детскую площадку внедорожник насмерть сбил 5-летнего ребенка в Алматы

В Алматы в микрорайоне "Таугуль-1" внедорожник врезался в площадку у детского сада, передает корреспондент Tengrinews.kz с места происшествия. Погиб четырехлетний ребенок. Фото программы "Территория происшествий" Как сообщили очевидцы, в детскую площадку врезался черный Land Cruiser. В момент аварии в беседке играли 26 детей. В результате на месте погиб четырехлетний ребенок, еще восемь получили различные травмы - ушибы конечностей и головы. Им срочно оказывают медицинскую помощь. На место приехали родители детей, они забирают уцелевших воспитанников детсада. По словам воспитателей, они не вид