«Все мы разные» — как сейчас живут экопоселенцы «Ведрух» недалеко от Уральска

Экологическое поселение «Ведрух» находится в 25 километрах от Уральска в районе Байтерек. Его основали в 2002 году. Идейным вдохновителем поселения жители называют Зинаиду Муканову. «Ведрух» зарегистрировали в органах юстиции как общественное объединение.

Каждый год в экопоселение приезжают новые люди, которые хотят попробовать необычную жизнь вне городской суеты. Жить обособленно не просто. Но Кто выбрал экопоселение, на скромные условия не жалуются.





«Сейчас я не представляю другой жизни»

Екатерина Галиулина живет в «Ведрух» уже 13 лет. За это время у неё с мужем на свет появились трое детей: 11-летний Виктор, 8-летняя Солара и трёхлетний Владимир.

— Я жила в Саратове. Будучи студенткой, познакомилась с парнем. Через некоторое время вышла за него замуж и уехала в Казахстан. Родители мужа на тот момент жили в экопоселении. Мы приехали к ним, обосновались, так и живём, — вспоминает Екатерина.

Родные Кати сначала отреагировали на её выбор болезненно. Переживали, как она будет жить в степи, где нет никаких условий. Да ещё с утра до позднего вечера девушка должна трудиться в поле. Сейчас они её поддерживают и восхищаются достижениями. Катя делиться, что именно здесь она выросла духовно.

— Приехала, было тяжело. Не морально…физически. Сейчас я не представляю другой жизни, да и не хочу. Всё такое родное: наш быт, уклад жизни. Это и есть счастье, — говорит женщина.

Екатерина рассказала, что объединение «Ведрух» изначально создавалось с целью трудового воспитания детей. Зинаида Муканова, первый руководитель «Ведрух» предложила для этого создать экологически чистые поселки.

— Идея заключалась помогать земле и воспитывать новое поколение в труде, без гаджетов. Она начала искать единомышленников, тогда её поддержали около сотни человек. Им выдали 150 гектаров земли, каждому полагалось по одному гектару. Это самая оптимальная территория для создания водоёма, сада, леса. Это именно то пространство, когда два любящих человека могут создать свой рай. Вкупе — маленькое государство, — рассказала Екатерина.

С её слов, поселенцы должны были заниматься выращиванием натуральных продуктов, без химикатов и добавок. Для этого создали теплицу. По сей день выращенные овощи, фрукты и зелень — основа их питания.

— Всё, что выращиваем, продаём на центральном рынке. Есть клиенты, которые приезжают к нам за заказами. На вырученные деньги покупаем крупы и другие необходимые продукты. В рационе практически нет сахара. Печенье едим один раз в две недели. Курицу готовим по праздникам. Стараемся оставить чистое питание. Мы долгие годы шли к этому. Понимаем, чище питание — здоровее организм, — рассказала жительница «Ведрух».

По словам поселенцев, они практически не болеют. Бывают простуды, лечатся отварами трав.

— У меня трое детей, и мы не сталкиваемся с простудой. Бывает насморк. И то, попьют чай и легче становится. У детей практически не бывает повышенной температуры. Они физически здоровые, закалённые. Зимой выбегут из дома босиком на снег, у нас нет паники. Знаем, что не простынут. Мы как-то даже обтирали их снегом для закаливания. Наш секрет здоровья — много движения, воды, овощей и фруктов, — делится Екатерина.

Поселенцы говорят, что дети с малых лет выполняют физическую работу. А когда немного подрастают, трудятся как взрослые. Катя говорит, что восьмилетняя Солара даст фору любому пацану.

— С двух лет она таскала глину в ведрах. Сейчас спокойно вскапывает землю наравне со взрослыми. Она родилась здесь и в ней не задавлена природная сила. Пропалывает, сажает, копает, таскает землю. Мальчишки постарше ещё косят траву, — говорит Катя.

К слову, всех детей Екатерина рожала дома.

— Не думайте, что мы сошли с ума. Первые роды у меня приняла женщина, которая жила в поселении, по образованию медик. Все остальные роды я уже освоила самостоятельно. Была уверена, что рожу здорового ребёнка сама. Да тут все рожают у себя дома, поэтому для нас нет ничего необычного. Дети спокойные, спят рядом в коляске. Покормим и дальше работать. Так и растут, — рассказывает Екатерина.

По ее словам, после родов женщина 40 дней находится дома, а после выходит работать на поле. Сейчас в экопоселении около 35 домов и сотни человек. Дома строили поселенцы своими силами.

— Самостоятельно строили дома. У кого не было финансов, брали кредиты и выплачивали их. В поселение приехали жить разные люди, всех объединяли чистые помыслы, дружелюбие и общественный труд, — делится женщина.

Изначально в поселении планировали построить школу, пока дети получают знания в соседнем селе.

— Конечно, у детей есть телефон, это даже необходимость какая-то в наше время. Бывают моменты, когда нужно по школьной программе. Также есть ноутбук. Пользуются гаджетами для пользы. Могут посмотреть познавательные мультики или почитать научные статьи. Телевизор не смотрят вообще. Нам очень нравится такая жизнь. Мы не отказались от благ цивилизации, а пытаемся взять лучшее, что создали люди, — говорит Екатерина.

Не сбывшаяся мечта экопоселенцев — возведение храма. Утро в общине начинается с молитвы.

— Мы хотели построить храм для всех нас. Живём все с верой в сердце. Для нас не имеет значения ни религия, ни нация. Среди нас и мусульмане, и православные. Это не мешает верить во всевышнего и жить в мире. Все молимся, как умеем. Никаких разногласий на этой почве никогда не было. Бог для всех один, — говорит Екатерина. — Каждый из нас помнит традиции своего народа, чтит, уважает. Отмечаем все праздники за общим столом, как одна большая и дружная семья.

В экопоселении есть электричество, планируют в скором времени провести газ. Теплицы отапливают в зимнее время с помощью угля.

Днём работали, вечерами строили дома

Жительница экопоселения, 62-летняя Айгуль Бабикенова, рассказала, что теплицы, как и дома, они строили своими руками. Женщина одна из первых приехала жить в «Ведрух» с тремя детьми. Самой младшей дочке было всего 10 месяцев.

— Мне очень понравилась идея воспитания, я и приехала сюда ради детей. Это экологически чистое пространство, главное условие экопоселения — не пить, не курить, не материться. Мне больше всего это запало в душу. Я так хотела уберечь своих детей от всего плохого, сыну на тот момент было 13 лет, а дочери 15 лет. Переходный возраст, всё хочется попробовать. Тогда нас привезли в пустую степь, там стоял общий вагончик, мы все там жили. Потом я на своём участке поставила маленькую палатку из дерматина и переехали туда. Затем общими усилиями все вместе сделали мне землянку. Это были самые счастливые годы. Тогда всё делали сообща. Днём все работали, а вечерами помогали строить друг другу дома. Тогда мы не думали о какой-то выгоде, — вспоминает Айгуль Бабикенова.

Сейчас женщина живет одна, дети разъехались получать образование и работать.

— Я горжусь, как их воспитала. Они каждый готов меня забрать к себе, у них есть свои семьи. Я не соглашаюсь. Говорю детям: уеду, когда все покинут это поселение. А такое возможно, ведь наступила полоса разочарований, — плача, сказала Айгуль.

Женщина объяснила, что сейчас общество разделилось на две общины. Многие захотели делать на этих участках бизнес, не помогая поселению. Инфраструктуру необходимо поддерживать на общие деньги. В последние годы идут судебные тяжбы. Поселенцы обращались к властям, они считают, что это внутренние разногласия.



Те, кто остались в обществе и готовы жить по-прежнему, очень переживают за судьбу экопоселения. Они надеяться на светлое будущее: строительство школы и возведение храма. Всё, что у них сейчас есть — результат работы не одного десятка лет.