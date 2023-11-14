Казахстанцев эвакуируют из сектора Газа во вторник

14 ноября из сектора Газа через КПП «Рафах» (пограничный контрольно-пропускной пункт в городе Рафах на границе Египта и Сектора Газа, контролируемый Египтом) смогут эвакуироваться казахстанцы и члены их семей. Список опубликован на Facebook-странице управления границ сектора Газа.

Всего в списке представители 12 стран. Под графой «Казахстан» значатся 122 фамилии. Более 60 человек имеют гражданство РК, другие — Палестины, но являются членами семей наших соотечественников.

Накануне в министерстве иностранных дел РК сообщили, что после пересечения пункта пропуска казахстанцев доставят в Каир. После проверки всех документов их уже отправят в Казахстан.

Палестино-израильский конфликт

Утром седьмого октября Израиль подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа. Палестинское исламистские движение ХАМАС заявило о начале «военной операции» против Израиля. Армия Израиля в ответ начала наносить удары по целям в секторе Газа. Восьмого октября Израиль официально ввёл военное положение.

Представители движения ХАМАС взяли в плен жителей. Среди них есть иностранные граждане.

Из Израиля репатриационным рейсом вывезли более 100 человек.

Только 17 октября МИД РК выступил с заявлением. Казахстан осуждает нападения ХАМАС на мирных граждан Израиля. А также призывает Израиль воздержаться от «непропорционального использования силы».

Третьего ноября Касым-Жомарт Токаев сказал, что Казахстан предоставит гуманитарную помощь палестинскому народу в размере одного миллиона долларов.