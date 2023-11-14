Реальный срок назначил суд двоим гражданам Узбекистана за кражи на кладбищах в Алматы, сообщили в пресс-службе департамента полиции мегаполиса.

Правоохранители отмечают, что с начала года выявили 175 фактов порчи городского имущества — скамеек, урн и игровых площадок. В 52 случаях фигурируют несовершеннолетние.

— Зачастую эти правонарушения совершаются в малолюдных местах. В скверах, парках и прогулочных зонам дополнительно установили 240 камер видеонаблюдения. Посредством анализа видеосистем наказали 157 правонарушителей, причастных к порче городского имущества, — рассказал заместитель начальника управления местной полицейской службы Диас Дуанбеков.

В практике не единичны факты краж надгробий и оградок на кладбищах. С начала года — 27 таких эпизодов, по которых задержали девятерых человек. В их числе два гражданина Узбекистана. За 11 краж оградок с кладбища их приговорили к 4,5 годам заключения.

— Как показывает анализ, металлические ограждения и элементы памятников на кладбищах крадут для их последующей сдачи в пункты приёма металла. Уже выявили 13 так называемых, приёмщиков. Они принимали краденое и в целом осуществляли свою деятельность приёма цветного металла незаконно, — пояснили в полиции.

Жителей просят бережно относиться к имуществу города.