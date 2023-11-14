Тренера по йоге оштрафовали за презент, подаренный чиновнику ЗКО четыре месяца назад. По делу проходит суд.

В специализированном суде по административным делам продолжается рассмотрение дела в отношении тренера по йоге Маргариты Булдаковой. Её обвинили в том, что она совершила правонарушение, вручив коврик для йоги госслужащему, когда тот исполнял служебные обязанности. Речь идёт о бывшем руководителе облспорта Каймене Есендиярове. Он посчитал действия тренера неправомерными и сдал подарок в специальный государственный фонд. А борцы с коррупцией решили оштрафовать Булдакову на 690 тысяч тенге.

На предыдущем судебном заседании стало известно, что вместе с ковриком Булдакова вручила Есендиярову пакет с фирменными ножами от Zepter. По словам адвоката Нурлыбека Юсубалиева, ножи предоставили спонсоры мероприятия. Для допроса суд пригласил регионального директора компании Zepter Хамиду Габдилову. Она рассказала, что ножи предоставила на безвозмездной основе для благотворительности. Презент не предназначался для какого-то конкретно, а чисто случайно из кучи подарков ножи достались Есендиярову.

Далее суд приступил к допросу самого Каймена Есендиярова, который сейчас находится на лечении в Алматы. Он до августа 2023 года занимал должность руководителя управления физической культуры и спорта ЗКО.

— В апреле с официальным письмом к нам обратилась Булдакова и попросила предоставить ей стадион «Юность» для проведения мероприятия. Мы дали согласие. 21 июня во время дня йоги Маргарита Булдакова передала мне коврик для йоги и два ножа. На стадионе было много народу, все фотографировали и я растерялся. Мне показалось невежливым при всех отвергнуть подарок. После мероприятия я передал эти подарки своему сотруднику Амангалиеву, чтобы он по закону сдал их, — сказал Каймен Есендияров.

К слову, коврик для йоги и два ножа он мог выкупить по оценочной стоимости. Однако делать этого не стал. Об этом рассказал сотрудник департамента госимущества и приватизации ЗКО Гатауов. На сегодня предметы уже продали через аукцион. Торги объявили 21 сентября. Победителем была признана девушка, которая выкупила коврик и ножи за 5 833 тенге.

Фото автора