Мясо сайгаков среди населения ЗКО спросом не пользуется, сказал аким региона Нариман Турегалиев на брифинге в СЦК.

— Крестьянские хозяйства поднимали неоднократно проблемные вопросы по сайгакам. По последним официальным подсчётам, количество сайги в области составило 1,3 млн голов. Жители утверждают, что их намного больше, численность достигает двух миллионов, — пояснил аким ЗКО.

Нариман Турегалиев отметил, что по данным учёных, на каждого сайгака требуется 15 гектаров пастбища. Условно, для сайги необходимо 15 миллионов гектаров земли. Фермеры ЗКО много раз обращались в центральные госорганы и «вопрос нашёл решение».

— На сегодня работает 15 стрелковых бригад и две бригады отлавливают коралловым методом. Отловили 11 тысяч голов. Реализовываем через мясокомбинаты. Они закупают мясо по 315 тенге за килограмм и реализовывают населению по 1 200 тенге. Мясо сайги спросом среди населения не пользуется. Нет опасений, что другая мясная продукция не будет реализовываться. По данным «Охотзоомпрома», более 11 тысячи рогов пронумеровано и промаркировано. Их определили на хранение строго по инструкции, — рассказал аким ЗКО.

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, глава региона заверил, что мясо безопасно. Ветеринары и сотрудники «Охотзоомпрома» соблюдают все необходимые меры и после забоя обследуют мясо.

Аким добавил, что по последним данным, от сайги пострадали 1 350 крестьянских хозяйств, это 1,2 млн земли, непригодной для фермеров. Владельцы хозяйств потребовали компенсацию в размере восьми млрд тенге. Этот вопрос «не решили, пока нет денег».

В сентябре сайгаков включили в перечень животных, подлежащих регулированию. С шестого октября, заявили власти, отлову подлежат 200 тысяч парнокопытных. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным и в Минэкологии объявили, что сайгаков будут отстреливать.

Казахстанцы создали петицию, требуя отменить отстрел. Они уверены, что истинная цель истребления животных — получение их рогов, стоящих немалые деньги на чёрном рынке.