13 ноября в посёлке Зачаганск на улице Монкеулы рабочие проводили укладку асфальта. Это вызвало возмущение жильцов многоэтажек — асфальт укладывали под дождём. Видео с укладкой асфальта в ливень разлетелось в социальных сетях.

— Лопатами лужи отгоняют, чтобы хоть немного меньше стали, а потом асфальт закатывают. Влага так и остается между слоями, перепад температуры — вода замёрзнет. Получим в результате трещины в асфальте, ямы и быстрый износ полотна, — говорит житель.

В акимате Зачаганского поселкового округа ответили, что заказчиком объекта является отдел ЖКХ города.

Заместитель руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уральска Алмат Ашиков сказал, что ремонт дорожного полотна проходит по линии ЧС. Ранее на участке вели ремонт тепловых сетей котельной №3.

— По проекту предусмотрен демонтаж старого асфальта и труб. После замены труб идёт восстановление асфальта-бетонного покрытия. Изначально основной слой крупнозернистого асфальта постелили при благоприятных погодных условиях. А вчера собирались стелить второй слой, мелкозернистый. Когда начали стелить, дождя ещё не было. Но в ходе строительства пошёл дождь. Мы объект приостановили, подрядчику сказали, чтобы сняли то, что уже уложили, так как по технологии так нельзя. Есть технадзор, который смотрит за соблюдениями технологических нормативов. Средства выделяются с резерва ЧС. В общем проект стоит 534 миллиона тенге. Длина асфальтного покрытия — около 230 метров, — говорит Алмат Ашиков.

К слову, объект еще не закончили. Принять его планируют в конце ноября. У подрядной организации ТОО «Жайык сити» есть гарантийные обязательства, согласно которым в течение двух лет они восстановят покрытие.