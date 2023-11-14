По информации пресс-службы сервиса Яндекс Go, по статистике ВОЗ, риск получить серьёзные травмы при ДТП ниже в 1,6 раза, если человек пристёгнут. В сервисе отметили, что во время поездки на машине важно пристёгиваться даже на заднем сиденье — это защищает от возможных травм при аварии не только самого пассажира, но и других людей, находящихся в салоне.

— Чтобы поездки через информационный сервис Яндекс Go были более безопасными, мы напоминаем о необходимости пристегнуться в начале каждого заказа. Если пользователь сообщает, что с ремнём было что-то не так — такие машины обязательно проходят дополнительную проверку сервиса, — отметили в пресс-службе сервиса.