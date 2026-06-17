Эта история тянется со времен громкого судебного марафона вокруг ЖК «Циолковский» в Уральске.

Представитель четы Ирменовых заявляет, что мажилисмен Бакытжан Базарбек уже долгое время игнорирует исполнение судебного акта о защите чести и достоинства, прикрываясь депутатской неприкосновенностью.

Светлана Клёнина, представитель известных уральских предпринимателей Роберта Ирменова и Жанар Ирменовой (ИП «Ирменова Ж.С.») выступила с повторным публичным обращением, в котором просит содействия в исполнении судебного решения со стороны действующего депутата Мажилиса Парламента РК Бакытжана Базарбека.

Эта история тянется со времен громкого судебного марафона вокруг ЖК «Циолковский» в Уральске. Напомним, тогда ТОО «Кублей» судилось с ИП «Ирменова Ж.С.», жителями четырех многоэтажек и городским акиматом. Интересы завода «Кублей» в судах представлял столичный юридический консультант Бакытжан Базарбек (ныне — депутат Мажилиса).

По словам Светланы Клёниной, во время тех процессов со стороны Базарбека началась мощная «информационная атака». В соцсетях и СМИ звучали резкие высказывания в адрес исполнительной и судебной властей, а также обвинения в коррупции. В частности, под удар попали экс-председатель Верховного суда Жакип Асанов, бывший аким ЗКО Гали Искалиев и предприниматель Роберт Ирменов (супруг Ирменовой Ж.С.). При этом юрист активно использовал фотомонтаж с президентом РК и обещал «разобраться и снять с должностей» оппонентов, что, по мнению Клёниной, было частью его личной пиар-кампании для прохождения в Парламент.

Суд ТОО «Кублей» в лице представителя Бахытжан Базарбек был проигран.

После завершения строительного спора Роберт и Жанар Ирменовы обратились в суд №2 г. Уральска с иском к Бакытжану Базарбеку о защите чести, достоинства и деловой репутации.

21 сентября 2023 года уральский суд частично удовлетворил иск. Публикации Базарбека в Facebook и его заявления на YouTube-канале Ulysmedia были признаны порочащими и несоответствующими действительности. А именно, где Базарбек называл Ирменова «олигархом», заявлял о незаконном строительстве ЖК в промзоне завода «Кублей» и обвинял экс-акима ЗКО Искалиева в лоббировании его интересов. Суд обязал его в течение 10 дней опубликовать официальное опровержение на своей странице, а также выплатить компенсацию морального вреда (100 тысяч тенге в пользу Роберта Ирменова и 50 тысяч — в пользу Жанар Ирменовой). В декабре 2023 года областной суд оставил это решение в силе.

В 2024году, спустя год после ожидания добровольного исполнения со стороны депутата, исполнительные листы были предъявлены к исполнению ЧСИ Миржану Ахметову.

Как выяснилось, депутат игнорирует исполнение решения суда от 2023 года и требования ЧСИ. Требования об исполнении неоднократно направлялись должнику по всем известным адресам в Астане и Алматы. А 8 июня 2026 года ЧСИ даже продублировал уведомление лично депутату в мессенджер WhatsApp и на электронную почту. Никакого ответа или подтверждения исполнения не последовало. На момент составления документа неисполнение судебного акта длится уже 593 дня (с 30 октября 2024 года). По закону за каждый день просрочки полагается пеня в размере 2 МРП за каждый день просрочки. Общая набежавшая сумма составила 4 762 802 тенге. Но, так как по закону размер пени для физлиц ограничен потолком в 360 МРП, ЧСИ просит суд взыскать с Бакытжана Базарбека максимально возможную сумму штрафа, предусмотренную законом — 1 557 000 тенге.

— С момента вступления решения суда в законную силу и до октября 2024 года мои доверители ждали, пока депутат Мажилиса Парламента Бакытжан Базарбек, который в соцсетях хвалится медалью «За вклад в развитие судебной системы», начнет соблюдать законы, которые сам же и принимает. Но всё безрезультатно. В своих аккаунтах он расхваливает себя, требует от других исполнение судебных актов, но сам решение суда не исполнил до настоящего времени — заявляет Светлана Клёнина.

Депутатская неприкосновенность?

Представитель предпринимателей уже обращалась к Председателю Мажилиса Ерлану Кошанову, но получила ответ за подписью депутата М. Магеррамова. В письме Клёниной пояснили, что «принудительное исполнение судебных актов находится вне компетенции депутатов Мажилиса», поэтому помочь они ничем не могут.

— Получается, что Бакытжан Базарбек, фактически сделав себе пиар-кампанию когда шло рассмотрение судебного спора по строительству, оскорбляя и унижая честь должностных лиц и моих доверителей, получил заветное депутатство и теперь, прикрываясь неприкосновенностью, фактически плюет на законы? Парадокс! Депутату, судя по всему, близко высказывание писателя Джорджа Оруэлла «Все равны, но некоторые равны более чем другие». Выступая в СМИ с требованиями жестко карать тех, кто не исполняет решения судов, сам он злостно игнорирует закон, — возмущается юрист.

Чего требуют бизнесмены?

Защита семьи Ирменовых настаивает, что закон «Об исполнительном производстве» один для всех — в том числе и для народных избранников.

В своем обращении Светлана Клёнина потребовала обязать ЧСИ направить в суд представление о взыскании с должника-депутата Бакытжана Базарбека пени в доход государства в размере 2 МРП за каждый день просрочки. По мнению стороны истцов, только финансовые санкции помогут напомнить слуге народа о том, что в Казахстане все равны перед законом.

И как стало известно, в настоящее время ЧСИ Миржан Ахметов официально обратился в суд с требованием принудительно взыскать с Бакытжана Базарбека пеню в доход государства.

Редакция «МГ» готова выслушать и опубликовать позицию депутата Мажилиса Бакытжана Базарбека либо его официальных представителей по данному спору.