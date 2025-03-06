Суды ЗКО будут сотрудничать со студентами

Меморандум о взаимном сотрудничестве так же подписан с департаментом юстиции.

Сегодня заместитель руководителя департамента судебной администрации по ЗКО Канат Ескайров, руководитель департамента Юстиции по ЗКО АлияТасыбаева и ректор Казахстанского университета Инновационных и Телекоммуникационных систем Алиби Баяхов подписали трехсторонний меморандум о взаимном сотрудничестве.

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, меморандум подписан для повышения правовой грамотности сотрудников судебной системы, департамента юстиции и студентов. Стороны будут проводить образовательные, информационно-разъяснительные мероприятия, направленные на повышение уровня правосознания и навыков правоприменения.

В ходе встречи участники определили сферы взаимного сотрудничества: проведение совместных учебно-образовательных мероприятий, участие представителей сторон в работе совместно проводимых научно-методических семинаров, конференций и других мероприятий.

Канат Ескайров рассказал о нововведениях в судебной системе и отметил, что в рамках меморандума будут решены вопросы обеспечения беспрепятственного участия преподавателей и учащихся в открытых судебных заседаниях по уголовным, гражданским и административным делам. Наряду с этим организация учебно-ознакомительной и производственной практики учащихся в судах области.

Выступая Канат Ескайров отметил, что сложившаяся практика подбора кадров для судебной системы выдвигает особые повышенные требования к их профессиональной подготовке. В этой связи подписание данного документа он назвал важным событием для вуза и судебной системы.

В конце мероприятия ректор Алиби Баяхов выразил благодарность руководству судов области за намерение внести посильный вклад в подготовки молодых кадров.

Кроме того, участники выразили уверенность, что данный меморандум станет началом позитивной работы между подписавшими сторонами.