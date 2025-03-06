Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Суды ЗКО будут сотрудничать со студентами

Меморандум о взаимном сотрудничестве так же подписан с департаментом юстиции.
Арайлым Усербаева
Суды ЗКО будут сотрудничать со студентами

Сегодня заместитель руководителя департамента судебной администрации по  ЗКО Канат Ескайров, руководитель департамента Юстиции по ЗКО АлияТасыбаева и ректор Казахстанского университета Инновационных и Телекоммуникационных систем Алиби Баяхов подписали трехсторонний меморандум о взаимном сотрудничестве.

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, меморандум подписан для повышения правовой грамотности сотрудников судебной системы, департамента юстиции и студентов. Стороны будут проводить образовательные, информационно-разъяснительные мероприятия, направленные на повышение уровня правосознания и навыков правоприменения.

Главный баннер

В ходе встречи участники определили сферы взаимного сотрудничества: проведение совместных учебно-образовательных мероприятий, участие представителей сторон в работе совместно проводимых научно-методических семинаров, конференций и других мероприятий.

Канат Ескайров рассказал о нововведениях в судебной системе и отметил, что в рамках меморандума будут решены вопросы обеспечения беспрепятственного участия преподавателей и учащихся в открытых судебных заседаниях по уголовным, гражданским и административным делам. Наряду с этим организация учебно-ознакомительной и производственной практики учащихся в судах области.

Выступая Канат Ескайров  отметил, что сложившаяся практика подбора кадров для судебной системы выдвигает особые повышенные требования к их профессиональной подготовке. В этой связи подписание данного  документа он назвал важным событием для вуза и судебной системы. 

В конце мероприятия ректор Алиби Баяхов выразил благодарность руководству судов области за намерение внести посильный вклад в подготовки молодых кадров.

Кроме того, участники выразили уверенность, что данный меморандум станет началом позитивной работы между подписавшими сторонами.

меморандум студенты сотрудничество

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article