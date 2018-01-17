17 января в поселке Круглоозерное состоялась встреча акима с населением. По словам жительницы Круглоозерного Мадины БЕСЕКЕНОВОЙ, к ним ездит единственный автобусный маршрут №51. -Мы и в прошлом году просили на отчетной встрече, чтобы сократили интервал движения маршрута №51. Сейчас зима, многие студенты просто замерзают, когда стоят на остановках и ждут автобуса. Потому что, не каждому по карману частный извоз. И еще один момент, пусть хотя бы удлинят график выхода на линию маршрута с утра и вечером, на полчаса раньше и позже, - пояснила Мадина БЕСЕКЕНОВА. Директор ТОО "Акжол Авто" Эльдар ВАГАПОВ, что они ведут работу в этом направлении. -Неоднократно проводились сходы с местными жителями поселка Круглоозерный и села Серебряково. Возможность сокращения интервала движения на данном маршруте будет, так как в скором времени мы приобретем еще два новых автобуса большей вместимости, - пояснил Эльдар ВАГАПОВ. Кроме того, жители как и на прошлогодней встрече просили создать акимат в самом селе Круглоозерное и вместо квитанций за газ от "КазТрансГазАймак" вернуть абонентские книжки.