Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум Экономика

«Вторую АЭС могут построить в Мангистауской области» — политолог

Премьер-министр Олжас Бектенов на расширенном заседании правительства сообщил о заключении в ближайшее время необходимых соглашений по строительству первой АЭС в Алматинской области.
gorod
«Вторую АЭС могут построить в Мангистауской области» — политолог

Премьер-министр Олжас Бектенов на расширенном заседании правительства сообщил о заключении в ближайшее время необходимых соглашений по строительству первой АЭС в Алматинской области. Также, по его словам, завершается анализ регионов для определения возможных мест строительства второй и третьей АЭС в стране.

Политолог Газиз Абишев прокомментировал высказывание Бектенова в своем Telegram-канале.

Главный баннер

- Премьер Бектенов говорит о готовности заключить в ближайшие месяцы соглашения о строительстве первой АЭС в Алматинской области. Видимо, решение о вендоре почти созрело. Вместе с тем, необходимо определиться с местами строительства второй станции. Думается, что одним из таких мест может стать Мангистауская область. При этом, в целом на три будущие станции будет как минимум два разных основных подрядчика, - отметил политолог.

Напомним, в шорт-лист по строительству АЭС в Казахстане вошли четыре компании (CNNC, ICHNP, Росатом, EDF), представляющие четыре страны - Китай, Южную Корею, Россию и Францию.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article