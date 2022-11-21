Введение обязательных пенсионных взносов работодателей отложат на год

Ввести взносы планируют с 2024 года. Иллюстративное фото из архива "МГ" В сентябре этого года министерство труда и социальной защиты населения сообщило, что в проекте Социального кодекса предусмотрено поэтапное введение обязательных пенсионных взносов работодателей (ОПВР) с 2023 по 2027 годы. В ведомстве пояснили, что 10% взносов самого работника в ЕНПФ недостаточно для обеспечения адекватного размера пенсии, а ведение ОПВР распределит ответственность за пенсионное обеспечение населения между государством, работодателем и работником. Предлагалось постепенно за пять лет повышать ОПВР с 1,5% до