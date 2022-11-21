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Социум

Введение обязательных пенсионных взносов работодателей отложат на год

Ввести взносы планируют с 2024 года. Иллюстративное фото из архива "МГ" В сентябре этого года министерство труда и социальной защиты населения сообщило, что в проекте Социального кодекса предусмотрено поэтапное введение обязательных пенсионных взносов работодателей (ОПВР) с 2023 по 2027 годы. В ведомстве пояснили, что 10% взносов самого работника в ЕНПФ недостаточно для обеспечения адекватного размера пенсии, а ведение ОПВР распределит ответственность за пенсионное обеспечение населения между государством, работодателем и работником. Предлагалось постепенно за пять лет повышать ОПВР с 1,5% до
Дана Рахметова
Введение обязательных пенсионных взносов работодателей отложат на год
Ввести взносы планируют с 2024 года.
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Иллюстративное фото из архива "МГ" В сентябре этого года министерство труда и социальной защиты населения сообщило, что в проекте Социального кодекса предусмотрено поэтапное введение обязательных пенсионных взносов работодателей (ОПВР) с 2023 по 2027 годы.  В ведомстве пояснили, что 10% взносов самого работника в ЕНПФ недостаточно для обеспечения адекватного размера пенсии, а ведение ОПВР распределит ответственность за пенсионное обеспечение населения между государством, работодателем и работником. Предлагалось постепенно за пять лет повышать ОПВР с 1,5% до 5%. 18 ноября на портале «Открытых НПА» опубликовали проект поправок в постановление правительства об утверждении правил и сроков перечисления ОПВР. Согласно документу, ввести взносы планируют не с 2023, а с 2024 года. Публичное обсуждение открыто до второго декабря. К слову, ещё при анонсировании проекта палата предпринимателей «Атамекен» выступила против. Они отметили, что это уже третья попытка ввести ОПВР с 2014 года. Дополнительные платежи вызовут риски ухода в тень реальных заработных плат, что в свою очередь станет причиной повышения стоимости товаров и услуг. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Пенсия выплата

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