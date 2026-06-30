ВВП Казахстана впервые превысил 300 млрд долларов - Токаев

Президент Казахстана подвел экономические итоги работы уходящего созыва Парламента. Несмотря на глобальные кризисы, в стране заявили о рекордных показателях в бизнесе, строительстве и сельском хозяйстве, а также о переходе на принципиально новую экономическую модель.

По словам главы государства, Казахстан официально заложил фундамент новой экономической модели. Этому способствовало принятие депутатами новых Бюджетного и Налогового кодексов, которые полностью перезагрузили систему управления госфинансами.

Главные экономические маркеры:

Рост экономики: по итогам прошлого года ВВП страны вырос на 6,5%.

Исторический рубеж: Валовой внутренний продукт Казахстана впервые превысил 300 миллиардов долларов.

ВВП на душу населения: с 2019 года показатель вырос в 1,5 раза и достиг 15 тысяч долларов (один из лучших результатов в СНГ).

Инфляция: за 5 месяцев текущего 2026 года рост цен удалось замедлить до 10,4%, но работу в этом направлении продолжат.

— Самый актуальный на данный момент вопрос – базовая процентная ставка Национального банка. К решению этого вопроса необходимо подойти взвешенно, — подчеркнул президент, отметив также стабильность нацвалюты.

Где будут работать казахстанцы

С 2023 по 2025 годы в стране запустили 540 индустриальных проектов на 3,7 триллиона тенге (производство авто, бытовой техники, вагонов). Это уже дало казахстанцам 50 тысяч постоянных рабочих мест, говорится в сообщении Токаева.

В ближайшие два года откроют еще более 200 новых производств (инвестиции около 3 трлн тенге), что позволит трудоустроить еще 20 тысяч человек.

Отдельно глава государства отметил успехи малого и среднего бизнеса (МСБ):

В МСБ сейчас занято около половины трудоспособного населения страны (4,5 миллиона человек).

Доля малого и среднего бизнеса в структуре ВВП рекордно превысила 40%.

В 2025 году через холдинг «Байтерек» бизнесу выделили поддержку на сумму 8 триллионов тенге.

Рекорд по жилью, вода в селах и «дешевые» деньги для фермеров



В стране заработали новые стратегические документы — Строительный и Водный кодексы. Благодаря им в прошлом году в Казахстане возвели более 20 миллионов квадратных метров жилья — это абсолютный исторический максимум для республики.

Что изменится на селе:

Вода: в 2026 году завершат 12 крупных проектов, которые обеспечат чистой питьевой водой более 500 тысяч сельчан.

АПК: фермеры впервые получили льготные кредиты под 5% годовых. В итоге экспорт сельхозпродукции вырос до 7 миллиардов долларов (максимум за 10 лет).

Фармацевтика: №1 в СНГ по доверию ВОЗ



Неожиданный прорыв совершила отечественная медицина. Всемирная организация здравоохранения признала Казахстан первой страной в СНГ по уровню доверия к фарминдустрии. Объем рынка лекарств в стране превысил триллион тенге, а иностранные инвестиции в эту сферу за три года выросли более чем в три раза.

Новый инвестиционный цикл и мегапроект «Алатау»

Казахстан официально вступает в новый инвестиционный цикл, призванный увести страну от сырьевой зависимости. По словам президента, за прошлый год валовой приток прямых иностранных инвестиций вырос на 14% и превысил 20 миллиардов долларов. При этом зарубежный капитал теперь идет в «отрасли будущего»: обрабатывающую промышленность, логистику, IT-инфраструктуру и финсектор.

Главной надеждой для экономики должен стать совершенно новый город:

— Особое значение имеет подписанный мною в мае Конституционный закон «О специальном правовом режиме города Алатау». Данный закон открывает широкие возможности для зарубежного и отечественного бизнеса. Создание цифровых мегаполисов ускоренного развития, инновационных кластеров и высокопродуктивных индустрий нацелено на превращение Казахстана в высокотехнологичный и деловой хаб Евразии, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства добавил, что в случае успеха этого масштабного мегапроекта, в республике будет создана абсолютно новая, устойчивая модель экономического роста.