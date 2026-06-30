ВВП Казахстана впервые превысил 300 млрд долларов - Токаев

По словам главы государства, Казахстан официально заложил фундамент новой экономической модели. Этому способствовало принятие депутатами новых Бюджетного и Налогового кодексов, которые полностью перезагрузили систему управления госфинансами.
Главные экономические маркеры:
- Рост экономики: по итогам прошлого года ВВП страны вырос на 6,5%.
- Исторический рубеж: Валовой внутренний продукт Казахстана впервые превысил 300 миллиардов долларов.
- ВВП на душу населения: с 2019 года показатель вырос в 1,5 раза и достиг 15 тысяч долларов (один из лучших результатов в СНГ).
- Инфляция: за 5 месяцев текущего 2026 года рост цен удалось замедлить до 10,4%, но работу в этом направлении продолжат.
— Самый актуальный на данный момент вопрос – базовая процентная ставка Национального банка. К решению этого вопроса необходимо подойти взвешенно, — подчеркнул президент, отметив также стабильность нацвалюты.
Где будут работать казахстанцы
С 2023 по 2025 годы в стране запустили 540 индустриальных проектов на 3,7 триллиона тенге (производство авто, бытовой техники, вагонов). Это уже дало казахстанцам 50 тысяч постоянных рабочих мест, говорится в сообщении Токаева.
В ближайшие два года откроют еще более 200 новых производств (инвестиции около 3 трлн тенге), что позволит трудоустроить еще 20 тысяч человек.
Отдельно глава государства отметил успехи малого и среднего бизнеса (МСБ):
- В МСБ сейчас занято около половины трудоспособного населения страны (4,5 миллиона человек).
- Доля малого и среднего бизнеса в структуре ВВП рекордно превысила 40%.
- В 2025 году через холдинг «Байтерек» бизнесу выделили поддержку на сумму 8 триллионов тенге.
Рекорд по жилью, вода в селах и «дешевые» деньги для фермеров
В стране заработали новые стратегические документы — Строительный и Водный кодексы. Благодаря им в прошлом году в Казахстане возвели более 20 миллионов квадратных метров жилья — это абсолютный исторический максимум для республики.
Что изменится на селе:
- Вода: в 2026 году завершат 12 крупных проектов, которые обеспечат чистой питьевой водой более 500 тысяч сельчан.
- АПК: фермеры впервые получили льготные кредиты под 5% годовых. В итоге экспорт сельхозпродукции вырос до 7 миллиардов долларов (максимум за 10 лет).
Фармацевтика: №1 в СНГ по доверию ВОЗ
Неожиданный прорыв совершила отечественная медицина. Всемирная организация здравоохранения признала Казахстан первой страной в СНГ по уровню доверия к фарминдустрии. Объем рынка лекарств в стране превысил триллион тенге, а иностранные инвестиции в эту сферу за три года выросли более чем в три раза.
Новый инвестиционный цикл и мегапроект «Алатау»
Казахстан официально вступает в новый инвестиционный цикл, призванный увести страну от сырьевой зависимости. По словам президента, за прошлый год валовой приток прямых иностранных инвестиций вырос на 14% и превысил 20 миллиардов долларов. При этом зарубежный капитал теперь идет в «отрасли будущего»: обрабатывающую промышленность, логистику, IT-инфраструктуру и финсектор.
Главной надеждой для экономики должен стать совершенно новый город:
— Особое значение имеет подписанный мною в мае Конституционный закон «О специальном правовом режиме города Алатау». Данный закон открывает широкие возможности для зарубежного и отечественного бизнеса. Создание цифровых мегаполисов ускоренного развития, инновационных кластеров и высокопродуктивных индустрий нацелено на превращение Казахстана в высокотехнологичный и деловой хаб Евразии, — заявил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства добавил, что в случае успеха этого масштабного мегапроекта, в республике будет создана абсолютно новая, устойчивая модель экономического роста.
— Прежние методы работы не будут эффективными. Перед нами стоят сложные задачи, и мы обязательно должны достичь поставленных целей, — резюмировал президент.