Источник: tengrinews.kz Источник: tengrinews.kz Проведение внеочередных выборов Президента Казахстана назначено на 26 апреля 2015 года, передает корреспондентTengrinews.kz. Об этом Глава государства Нурсултан Назарбаев заявил во время трансляции на СТВ. "Сегодня я провел консультации с руководством Сената, Мажилиса Парламента, премьер-министром РК и председателем Конституционного Совета РК. (...) Календарные сроки проведения президентских и парламентских выборов выпадают на 2016 и фактически оказываются совмещенными, Конституция этого не позволяет. Срок моих конституционных полномочий истекает также в 2016 году", - сказал Назарбаев. По его словам, народом высказываются два предложения: проведение досрочных выборов Президента страны и проведение референдума о продлении полномочий Президента. "Оба предложения осуществимы, но наиболее корректным, отвечающим требованиям Конституции, является проведение выборов. Поэтому в интересах народа, учитывая его просьбу ко мне, волю всеобщую, и ради неукоснительного выполнения основного закона, я принял решение и в соответствии с пунктом 3-1 статьи 41 Конституции подписал Указ о назначении на 26 апреля 2015 года внеочередных президентских выборов", - пояснил Назарбаев. Напомним, 14 февраля на заседании члены Совета Ассамблеи народа Казахстана выразили единогласную поддержку многочисленным обращениям граждан, выступивших с инициативой провести внеочередные выборы Президента Казахстана. По мнению членов Совета Ассамблеи, в условиях нарастающего мирового экономического кризиса проведение внеочередных президентских выборов позволит республике эффективно осуществить программу "Нұрлы жол" и продолжить реализацию долгосрочных приоритетов развития страны. Инициативу о проведении внеочередных выборовподдержал Парламент Казахстана. Депутаты Мажилиса и Сената направили обращение Главе государства с просьбой разрешить проведение выборов. Также председатель Сената Парламента Касым-Жомарт Токаев обратился в Конституционный Совет с просьбой дать официальное толкование пункта 3-1 статьи 41 Конституции республики, в котором регламентируются вопросы назначения внеочередных президентских выборов. В свою очередь, КСне усмотрел каких-либо препятствий для назначения Президентом внеочередных выборов. "Президент Республики Казахстан имеет исключительное право единолично назначать внеочередные президентские выборы. Конституция Республики не предусматривает какие-либо условия и ограничения при принятии Главой государства решения о назначении внеочередных президентских выборов", - говорилось в ответе КС на обращение Сената. Возможность проведения внеочередных выборов Нурсултан Назарбаев обсудил со спикерами палат Парламента РК. В ходе встречи была рассмотрена инициатива Ассамблеи народа Казахстана о проведении выборов Президента Казахстана. Глава государства отметил, что данное предложение обсуждается населением, включая членов трудовых коллективов и общественных объединений, представителей интеллигенции, молодежи и старшего поколения. "Инициатива также была рассмотрена палатами Парламента, которые ее поддержали и направили ко мне соответствующие обращения. Согласно запросу Сената Парламента, Конституционный Совет принял нормативное постановление по данному вопросу", - сказал Нурсултан Назарбаев. Также Глава государства провел консультации с премьер-министром Каримом Масимовым о возможности проведения в 2015 году президентских выборов.