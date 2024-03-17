Утром 15 марта избирательные участки открылись по всей России. Голосование продлится три дня, в трети регионов оно проходит в том числе электронным. Избирательные участки в каждый из этих дней открыты с 8 до 20.00 по местному времени.

На выборах президента всего зарегистрировано четыре кандидата. Это Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и нынешний президент России Владимир Путин, который идет на выборы самовыдвиженцем. К слову, впервые Путин занял этот пост в 2000 году.

По данным сайта Госдумы, президент РФ избирается сроком на шесть лет гражданами России на основе всеобщего равного и прямого избирательного права. Голосование проходит тайно. Проголосовать может любой гражданин РФ, которому исполнилось 18 лет, если он не признан судом недееспособным или не содержится по приговору суда в местах лишения свободы. Участие в голосовании является свободным и добровольным.

Для россиян, находящихся за границей, открыто 295 избирательных участков в 144 странах мира. Четыре избирательных участка открыты в Казахстане, в том числе и в Уральске.

Сразу после завершения голосования и до 19 марта 2024 года пройдет подведение итогов в территориальных избирательных комиссиях. С 19 по 21 марта — подведение итогов в регионах, а с 21 по 28 марта — определение результатов выборов.