Культурное наследие казахского народа богато, оно формирует национальную самобытность и обладает объединяющей силой. В выставочном зале на мероприятии «Ұршык иіру» рукодельницы провели мастер классы.

Ұршык – это национальный инструмент, применяемый для прядения нити из шерсти. Когда-то им пользовались бабушки, но так случилось, что в большей мере о ручном промысле забыли. С некоторых пор народные традиции начали возрождать.

Мастер класс по изготовлению войлочного ковра текемет провела местная мастерица Айнагуль Халыкова. Она показала, как приступать к работе, что надо для его изготовления и сам процесс. При этом присутствовали не только взрослые, но и девочки, которые с интересом пробовали катать текемет.

Председатель республиканского общественного объединения ремесленников «Ұршык» Бибигуль Карденова показала, как надо пользоваться ұршыком. Многие присутствующие на мероприятии захотели попробовать. Но, конечно же, не у всех это получалось сразу – необходим навык.

– Ұршыком пользоваться меня учила моя свекровь, потому что мама рано ушла. Но он мне давался долго. Я часто бросала и не хотела брать его в руки. Но случай помог мне. После этого я поняла, что ұршык – это то, чем хочу и должна заниматься, – делится мастерица.

На мероприятии многие женщины принесли с собой ұршык, который им в наследство достался от мамы или свекрови. Кто-то уже уверенно плел пряжу, у кого-то нить постоянно рвалась.

– Я принесла с собой мамин уршык, хочу научиться им пользоваться. У меня появилось много свободного времени. Сегодня маме 92 года, она уже не вяжет. Поэтому я и решила заняться вязанием. В семье сохранились многие вещи, изготовленные ее руками: кофты, чулки, носки, коврики, – делится пенсионерка Магрипа Мулдашева.

Учительница технологии СОШ №13 Марзия Чапанова пришла ради интереса. С собой принесла ұршык своей свекрови, который она ей передала и научила им пользоваться. Также она научила свою невестку не только вкусно готовить, но и делать лоскутное полотно, валять войлок, вязать разные изделия, и даже ковры ткать. Теперь на уроках технологии и в кружках по вязанию все свои знания М.Чапанова передает своим ученицам и даже мальчикам.

Оксана КАТКОВА

фото автора