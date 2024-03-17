Весенние каникулы для школьников составят 11 дней и продлятся с 21 по 31 марта включительно. Об этом сообщили в министерстве просвещения РК. Четвёртая четверть начнётся с первого апреля апреля.

К слову, в этом году вступили в силу множество новшеств в сфере образования. Так, первоклассники теперь не будут сдавать вступительные экзамены при приеме в лицеи и гимназии. Таким образом исключается психологический стресс от участия в тестировании, собеседовании, негативные переживания от ожидания конкурсного отбора. Такое состояние может ухудшить психоэмоциональное состояние ребенка и оказать отрицательное влияние на его здоровье.

24 февраля президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам образования, наставничества и безопасности детей. Новый документ вводит важные поправки в 10 действующих законов.