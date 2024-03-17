Санврачи ЗКО рассказали, как не отравиться на Наурыз

Особое внимание в нашей стране уделяется празднованию Наурыз. В преддверии праздника, чтобы следующий год был изобильным казахстанцы, накрывают богатый дастархан с разнообразными национальными блюдами, талкан, тары, коже. Главное традиционное блюдо этого праздника - Наурыз коже. Поэтому, пожелав в наступающем году изобилия, в каждом доме готовят Наурыз коже. Согласно народной традиции, в его состав обязательно должны быть включены семь компонентов, таких как пшеница, просо, мясо, бобы, молоко, вода и соль.

Ведущий специалист департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Татьяна Мергалиева отметила, что наурыз коже относится к скоропортящимся продуктам питания. Ведь в его состав входят множество компонентов, в том числе и молочные продукты. Поэтому рекомендуется хранить коже при температуре 4 ± 2 °с только в течение суток. Учитывая короткий срок хранения, Наурыз коже следует готовить в зависимости от количества членов семьи или приглашенных гостей.

– Помимо наурыз-коже на стол подаются мясные блюда, салаты, кондитерские изделия со сливками, напитки и многое другое. Отмечая такой праздник, советуем соблюдать простые меры предосторожности для профилактики пищевых отравлений, острых кишечных инфекций, острых осложнений со стороны пищеварительной системы, - отметила Татьяна Мергалиева.

Для профилактики пищевых отравлений, острых кишечных инфекций в домашних условиях необходимо:

соблюдать правила гигиены, особенно мытье рук, чистоту кухни;

планировать приготовление пищи за полчаса до того, как вы сядете за стол,

не допускать совместного хранения сырых и готовых блюд или использования при их приготовлении одних и тех же разделочных досок и ножей;

не использовать сырье и продукты, качество которых подозрительно или имеет признаки недоброкачественности (запах, цвет, вкус);

не использовать вчерашние блюда, хранившиеся не в холодильнике.

Санитарный врач так же обратила внимание руководителей кафе и ресторанов на вопросы профилактики пищевых отравлений в дни праздника Наурыз и попросили соблюдать требования санитарных правил:

наличие холодильного оборудования при реализации скоропортящихся продуктов и готовых блюд с соблюдением условий хранения продукции;

наличие личных медицинских книжек продавцов и обслуживающего персонала;

наличие документов, подтверждающих безопасность продукции;

наличие условий для соблюдения личной гигиены продавцов и обслуживающего персонала;

наличие спецодежды персонала (в достаточном количестве).

Кроме того, работники объектов общественного питания должны:

соблюдать правила личной гигиены и соблюдение чистоты;

проведить термическую обработку пищевых продуктов, а также тщательную мойку овощей и фруктов;

использовать разделочный инвентарь для сырой и готовой продукции по назначению;

использовать качественные продукты при приготовлении блюд, храненить сырые продукты отдельно от готовых.

Кроме этого специалисты советуют ее покупать продукты домашнего приготовления (Наурыз коже, айран) в неустановленных торговых точках, у неизвестных продавцов. Кроме этого напоминают не нарушать срок хранения готовых блюд.