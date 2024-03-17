— В этом году в Атырау по проспекту Абулхаир хана планируют начать строительство концертного зала на две тысячи мест. На сегодняшний на снос здания незавершенного концертного зала по проспекту Абулхаир хана получено положительное заключение госэкспертизы. Новый концертный зал будет построен на месте снесенного здания. Разрабатывают проектно-сметную документацию. Генеральный проектировщик строительства - ТОО «Engeneering Center ltd». Общая площадь земельного участка - 5,1 гектара, здания - более 34 тысяч квадратных метров. Также проводят тендер на демонтажные работы, — пояснили в РСК.

— Согласно проекту, на первом этаже расположится концертный зал и фойе музея, выход на смотровую палубу, две гардеробные, две кладовые и большой зал для собраний. Также в каждом блоке предусмотрят административные и вспомогательные помещения. На втором этаже разместят концертные залы на 1 200 мест, музейную экспозицию, складские помещения и малый конференц-зал. Также для каждого из залов предусмотрят гримерные и кабинеты художников. В большом зале разместится оркестровая яма. Кроме того, в здании будут два паркинга. Стоит отметить, что для детей будут работать зал хореографии и музыкальные студии, — добавили в РСК.

В этом году в Атырау начнут строительство концертного зала на две тысячи мест, сообщает Региональная служба коммуникаций.Ожидается, что проектные работы завершат в третьем квартале 2024 года, а общее строительство в 2026 году.Здание оформят в виде домбры. Здесь будет оборудован смотровой лифт, с которого представится вид на город.