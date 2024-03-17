Жители Атырау смогут отправлять нарушения водителей через Telegram-бот
В пресс-служба Sergek Group сообщили, что казахстанские разработчики в пилотном режиме запустили новый продукт в Атырау — Azamattyq Sergek. Это Telegram-бот для реагирования местных жителей на нарушителей правил парковки.
Azamattyq Sergek предоставляет пользователям простой и эффективный способ отправки заявок и фотографий нарушений, таких как:
• неправильная остановка и стоянка на проезжей части;
• остановка или парковка на тротуаре, клумбах, газонах, детских или спортивных площадках;
• умышленное создание препятствий на дороге для движения транспортных средств.
— Благодаря этой системе, жители и гости города Атырау могут с легкостью уведомлять соответствующие службы о проблемах на дорогах и в городской среде, — отметили в Sergek Group.
Как происходит подача заявки через Azamattyq Sergek:
Пользователь заполняет данные для достоверности предоставляемой информации;
При желании пользователь может дополнительно заполнить информацию о марке/модели/цвете транспортного средства, годе выпуска, особые приметы и добавить еще 2 фото.
Новой заявке присваивается ID, по которому можно просмотреть статус обращения. В списке обращений пользователей содержится статус (согласовано/ в работе /отклонено/завершено), номер ID, дата, описание, государственный регистрационный номерной знак ТС.
Присоединиться к «Azamattyq Sergek» можно добавив его в свой список контактов в Telegram.
