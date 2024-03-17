Сегодня, 17 марта, заключительный день выборов президента в России. Голосование стартовало 15 марта и длилось три дня. Для россиян, находящихся за границей, открыто 295 избирательных участков в 144 странах мира. Четыре избирательных участка открыты в Казахстане, в том числе и в Уральске.

С раннего утра у российского консульства в Уральске начали собираться избиратели. Избирательный участок №8137 открылся в 8.00. На месте дежурили сотрудники полиции, обеспечивая общественный порядок. Такие же избирательные участки работают сегодня в Алматы, Астане и Усть-Каменогорске. К слову, там тоже образовались километровые очереди.

Явка на выборах президента России на 18.00 достигла 70%, свидетельствуют данные ЦИК РФ.

Напомним, на выборах президента всего зарегистрировано четыре кандидата. Это Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и нынешний президент России Владимир Путин, который идет на выборы самовыдвиженцем. К слову, впервые Путин занял этот пост в 2000 году.

В России на выборах президента явка избирателей превысила показатели двух предыдущих кампаний – 2018 и 2012 годов, составив к 16.00 московского времени (18.00 по времени Астаны) более 70%, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на ЦИК.