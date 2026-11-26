12 октября 2026 года Глава государства подписал Указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней, после чего Центральная избирательная комиссия назначила внеочередные выборы на 29 ноября. Предстоит избрать 3 447 депутатов, в том числе 668 в 20 областных, 626 в 38 городских и 2 153 в 170 районных маслихатах.

В маслихатах столицы, областей и городов республиканского значения половина депутатов избирается по партийным спискам, а половина по одномандатным округам. В районных маслихатах и маслихатах городов областного значения депутаты избираются только по одномандатным округам. Так сохраняется возможность выбрать конкретного человека, который знаком избирателям и будет отстаивать их интересы. Кандидатов в одномандатных округах вправе выдвигать партии, общественные объединения и граждане путем самовыдвижения. От одной партии по округу допускается один список, в нем женщины и молодежь вместе составляют не менее 30%, а выдвигаться можно только в одном округе.

Депутатом маслихата может быть гражданин, достигший 20 лет. Избираться не вправе признанные судом недееспособными, лица, содержащиеся в местах лишения свободы, лица с непогашенной судимостью и те, чья вина в коррупционном преступлении или правонарушении признана судом. Для кандидатов предусмотрен избирательный взнос в размере пятикратной минимальной заработной платы, 425 тыс теңге. Он возвращается, если партия набрала не менее 5% голосов, а кандидат избран или набрал не менее 5%.

Выдвижение проходило с 14 по 27 октября. Предвыборная агитация будет завершена в 00.00 28 ноября, 28 ноября объявлен днем тишины. Само голосование состоится 29 ноября с 7.00 до 20.00, территориальные комиссии вправе установить иное время в предусмотренных законом случаях. Итоги устанавливаются в пятидневный срок. К участию допущены все семь политических партий.