Выборы в Курултай: Генпрокуратура выступила с важным предупреждением

В надзорном органе подчеркнули, что все участники процесса обязаны строго соблюдать избирательное законодательство.

Генеральная прокуратура Казахстана опубликовала официальное обращение к гражданам, кандидатам и политическим партиям в преддверии выборов депутатов Курултая, назначенных на 23 августа 2026 года.

В надзорном органе подчеркнули, что все участники процесса обязаны строго соблюдать избирательное законодательство. В частности, это касается правил проведения агитации: регистрация партийных списков проходит со 2 по 23 июля, а сама агитационная кампания начнется лишь 23 июля в 18:01 и продлится до полуночи 22 августа.

- До окончания срока регистрации партийного списка проведение какой-либо предвыборной агитации не допускается, - уточнили в Генпрокуратуре.

Ведомство напомнило об основных запретах и ответственности:

Подкуп избирателей: Категорически запрещены бесплатная раздача товаров и услуг, проведение лотерей, благотворительных акций, а также денежные выплаты и обещания материальных выгод. Подобные действия могут повлечь уголовную ответственность.

Благотворительность: Кандидатам и партиям запрещено проводить любые благотворительные мероприятия (за исключением зрелищных и спортивных). Нарушение этого правила чревато отменой регистрации кандидата или целого партийного списка.

Информационная безопасность: Особое внимание уделено публикациям в СМИ и интернете. Распространение агитации до старта кампании или публикация фейков строго пресекаются.

- За распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций, предусмотрена уголовная ответственность, - подчеркнули в ведомстве.

Также в прокуратуре напомнили правила проведения опросов общественного мнения. Такие исследования могут организовывать только юридические лица, уведомившие ЦИК. Публикация результатов опросов и прогнозов запрещена в течение пяти дней до дня голосования, а также непосредственно в день выборов.

В завершение ведомство призвало всех участников избирательного процесса к правовой дисциплине и соблюдению установленных законом норм.