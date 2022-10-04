Двоих уже выдворили, ещё двое отправятся на родину после окончания срока административного ареста. Подравшихся близ ночного клуба в Уральске россиян выдворили из страны Фото: МВД РК Инцидент произошёл в полночь 30 сентября. Пьяные россияне подрались близ ночного клуба между собой. Первого октября суд признал виновными в мелком хулиганстве двух граждан РФ 27 и 30 лет и приговорил их к пяти суткам административного ареста. Третьего октября специализированный административный суд Уральска принял решение о выдворении за пределы страны всех участников драки (четверо человек). Сегодня, четвёртого октября, сотрудники департамента полиции ЗКО исполнили решение суда о выдворении.
- Осуществлено контролируемое выдворение двух граждан России через пограничный пост «Сырым», двое других правонарушителей, граждан РФ, будут так же выдворены за пределы территории РК после окончания срока административного ареста, - говорится в сообщении МВД Казахстана.
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