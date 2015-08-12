Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

Выпускница ЗКО совершила суицид, не получив образовательный грант

Трагедия произошла вчера днем, 11 августа, в поселке Подстепное Теректинского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказала мама погибшей девочки Бахыт, незадолго до произошедшего ее единственная дочь Айгерим искала свою фамилию в списках грантников, но так и не нашла. - Она смотрела результаты по компьютеру, потом на сотовом телефоне, не поверила, пошла купила на почте газету "Егемен Казахстан", - рассказала Бахыт. - Домой она пришла в четыре часа дня. Сидела и смотрела результаты на диване. Потом говорит: "Нет меня в списке". Я ей сказала: "Ладно, ничего страшного, мы те
gorod
Выпускница ЗКО совершила суицид, не получив образовательный грант
Трагедия произошла вчера днем, 11 августа, в поселке Подстепное Теректинского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
IMG_4323
IMG_4323
 Как рассказала мама погибшей девочки Бахыт, незадолго до произошедшего ее единственная дочь Айгерим искала свою фамилию в списках грантников, но так и не нашла. - Она смотрела результаты по компьютеру, потом на сотовом телефоне, не поверила, пошла купила на почте газету "Егемен Казахстан", - рассказала Бахыт. - Домой она пришла в четыре часа дня. Сидела и смотрела результаты на диване. Потом говорит: "Нет меня в списке". Я ей сказала: "Ладно, ничего страшного, мы тебя отправим в ЖенПИ в Алматы". Я ей говорила, что не оставлю ее, потому что она у меня единственная девочка. Она сказала, что пойдет в душ. Она даже не плакала. Далее по словам матери, Айгерим помылась, постирала и повесила свое белье. Мама видела, как девочка ходила по двору. Затем через несколько минут к Айгерим пришла соседка и мама ей сообщила, что дочка во дворе. Проходя мимо деревянного сарая, соседская девочка сквозь щель увидела Айгерим, будто она стояла.  Мы посмотрели, а она висит. Рыдая, мама рассказала, как они вместе соседской девочкой снимали дочь. В то время она еще была жива. Сразу же вызвали скорую и фельдшер даже успокоил мать, мол, жива она, должны спасти ее врачи. Однако по дороге в больницу Айгерим скончалась. Мама выпускницы считает, что девочка покончила с собой из-за того, что не прошла на грант, она очень надеялась на это. Девочка окончила Подстепновскую казахскую среднюю школу и набрала на ЕНТ 93 балла по четырем предметам, не считая русского языка - 73 балла. По словам директора школы Берика НИГМЕТОВА, четвертым предметом она сдавала английский язык. - Мы узнали обо всем вчера, - говорит директор. - Мы сегодня утром ходили к ним домой. Что я могу сказать, родители тяжело переживают трагедию. Айгерим не была отличницей, но училась хорошо. Мы предупреждали ее, что с иностранным языком тяжело будет пройти на грант, туда идут многие. Как рассказали в школе, из 15 выпускников казахской средней школы в селе Подстепное 8 учеников получили образовательный грант. Фото Медета МЕДРЕСОВА
школа суицид грант

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article