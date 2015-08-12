Выпускница ЗКО совершила суицид, не получив образовательный грант

Трагедия произошла вчера днем, 11 августа, в поселке Подстепное Теректинского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказала мама погибшей девочки Бахыт, незадолго до произошедшего ее единственная дочь Айгерим искала свою фамилию в списках грантников, но так и не нашла. - Она смотрела результаты по компьютеру, потом на сотовом телефоне, не поверила, пошла купила на почте газету "Егемен Казахстан", - рассказала Бахыт. - Домой она пришла в четыре часа дня. Сидела и смотрела результаты на диване. Потом говорит: "Нет меня в списке". Я ей сказала: "Ладно, ничего страшного, мы те