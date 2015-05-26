Выпускник утонул в реке Карасу в ЗКО

Трагедия произошла в Акжайыкском районе ЗКО 25 мая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" 17-летний выпускник Конекеткенской сельской школы утонул в реке Карасу. - Тело было найдено в реке Карасу, в 15.30 его вытащили местныме жители, - рассказал главный спасатель центральной спасательной станции города Уральск Азамат АБУЛГАЗИЕВ. – Как нам пояснили, выпускники вместе с учителями после торжественной линейки пошли в поход на реку Карасу, где, видимо, ребята решили искупаться. Родители погибшего ребенка тело на судмедэкспертизу не отдали, написав расписку о том, что прет