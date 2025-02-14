Выяснилось, кто сыграет роль Дамблдора в сериале о Гарри Поттере

Поиск трио в лице Гарри, Рона и Гермионы пока идет, но авторы уже нашли главного кандидата на роль Альбуса Дамблдора, директора Хогвартса вселенной Джоан Роулинг.

Главным волшебником школы станет 79-летний актер Джон Литгоу.

Артист наиболее известен по роли злодея Артура Митчелла в сериале "Декстер". За это воплощение он получил "Золотой глобус" и "Эмми". Литгоу также сыграл в недавних популярных фильмах: "Убийцах цветочной луны", "Конклаве" и "Аферистах".

Сериал "Гарри Поттер" стартует в начале 2027 года вместе с выходом первого сезона. Шоураннером проекта будет сценаристка "Наследников" Франческа Гардинер, а консультантом выступит создательница вселенной Джоан Роулинг.

Ранее сообщалось, что легендарный сериал «Перекрёсток» возвращается на экраны.