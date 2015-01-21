Фото с сайта www.tengrinews.kz Врачи оценивают состояние девушки как стабильно тяжелое. У нее диагностированы переломы бедра и голени, из-за чего единственная выжившая при крушении Ан-2 потеряла много крови. Она получает противошоковую терапию. По словам медиков, девушке предстоит перенести две операции. В Шу прибыли врачи из Астаны, которые проведут консилиум. Крушение Ан-2 в Жамбылской области произошло 20 января в 15.40 в районе рудника Шатыркуль. Самолет ТОО "Олимп Эйр", как уточняется в пресс-релизе "Казахмыса", следовал по маршруту Балхаш - рудник Шатыркуль.Причиной крушения самолета мог стать туман. Для расследования происшествия создана специальная комиссия. На борту самолета находились семь человек, в том числе трое членов экипажа. Погибли трое сотрудников компании "Казахмыс": директор департамента технического развития Г.Т. Толеубаев, главный механик ПО "Балхашцветмет" Е.Б. Ибраев и начальник отдела технического и инвестиционного планирования ПО "Балхашцветмет" У.Х. Есмаганбетова, а также командир АН-2 В.Г. Клюшев, второй пилот АН-2 В.П. Савельев и борт-механик В.И. Литвинов. При крушении Ан-2 выжила главный геолог ПО "Балхашцветмет" А.А. Шаяхметова, которая была госпитализирована.