К одним из актуальных вопросов, интересующих потребителей финансовых услуг, относится деятельность коллекторских агентств, направленная на взыскание задолженности в пользу кредитора.
В связи с этим хотелось бы отметить, что общественные отношения, связанные с осуществлением коллекторской деятельности, регулируются Законом Республики Казахстан «О коллекторской деятельности», который устанавливает особенности создания, деятельности коллекторских агентств, а также определяет особенности государственного регулирования коллекторских агентств, контроля за их деятельностью.
Необходимо знать, что коллекторское агентство вправе осуществлять свою деятельность только после прохождения учетной регистрации в Национальном банке и включения его в реестр коллекторских агентств.
Со списком коллекторских агентств можно ознакомиться на сайте Национального банка Республики Казахстан в разделе "Реестр разрешений и уведомлений" https://nationalbank.kz/?docid=3480&switch=russian
.
Взыскание осуществляется на основании договора взыскания задолженности и возможно только при наличии в договоре банковского займа или договоре о предоставлении микрокредита права банка и микрофинансовой организации на привлечение третьих лиц.
При этом микрофинансовой организации запрещено привлекать коллекторское агентство для взыскания задолженности по договору, заключенному с физическим лицом, и обеспеченному залогом в виде жилища.
Кроме того, банки и микрофинансовые организации при наличии согласия заемщика вправе уступить право требования по займу, микрокредиту или иными словами "продать" заем, микрокредит коллекторскому агентству. В таких случаях коллекторское агентство становится новым кредитором и обязано соблюдать условия уступленного договора, а также все законодательные требования и ограничения, предъявляемые к банкам и микрофинансовым организациям.
Банки вправе уступить права требования только при наличии у заемщика просрочки по договору банковского займа более 90 дней, а по ипотечному займу физического лица – более 180 дней.
При этом микрофинансовые организации вправе уступать права требования при наличии просрочки более 90 дней, и не вправе – по микрокредиту, выданному физическому лицу, в обеспечение которого предоставлено жилище.
Финансовые организации заключают с коллекторскими агентствами договора об оказании услуг кредитору по досудебному взысканию и урегулированию задолженности.
Коллекторское агентство вправе взаимодействовать с должником и (или) его представителем, и (или) третьим лицом, связанным обязательствами с кредитором в рамках договора банковского займа или договора о предоставлении микрокредита, путем:
1) телефонных переговоров;
2) личных встреч;
3) письменных (почтовых) уведомлений, направляемых должнику – физическому лицу по месту жительства (юридическому адресу), должнику – юридическому лицу по месту нахождения (фактическому адресу);
4) текстовых, голосовых и иных сообщений по сотовой связи;
5) посредством сети Интернет.
Также необходимо знать, что взаимодействие коллекторского агентства с должником и (или) его представителем, и (или) третьим лицом, связанным обязательствами с кредитором в рамках договора банковского займа или договора о предоставлении микрокредита, должно осуществляться:
1) при первичном контакте сообщением о (об):
• наименовании коллекторского агентства и номере учетной регистрации в реестре коллекторских агентств;
• месте нахождения коллекторского агентства;
• фамилии, имени, отчестве (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должности лица, которое осуществляет взаимодействие с должником;
• наименовании кредитора;
• передаче кредитором задолженности в работу коллекторскому агентству;
• структуре задолженности, остатке просроченных и текущих сумм основного долга, вознаграждения, комиссий, неустойки (штрафа, пени), предусмотренных договором банковского займа или договором о предоставлении микрокредита;
• ответственности и иных обязательствах должника, предусмотренных договором банковского займа или договором о предоставлении микрокредита, законами Республики Казахстан, а также последствиях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором банковского займа или договором о предоставлении микрокредита.
Иная информация, не предусмотренная в указанном подпункте и не являющаяся коммерческой или иной охраняемой законами Республики Казахстан тайной, сообщается должнику только по его требованию;
2) в период с 8.00 до 21.00 в будние дни по времени места жительства либо места нахождения должника, либо места регистрации должника, если иной период взаимодействия из предложенного коллекторским агентством в пределах указанного в настоящем подпункте периода времени не определен должником при личном обращении в коллекторское агентство;
3) не более трех раз в неделю и не более одного раза в период с 8.00 до 21.00 в будние дни при личном контакте по инициативе коллекторского агентства по месту жительства или месту нахождения, или месту регистрации должника, или в помещении коллекторского агентства (филиала, представительства) по месту его нахождения;
4) не более трех раз в период с 8.00 до 21.00 в будние дни посредством телефонных переговоров по инициативе коллекторского агентства;
5) предоставлением по требованию должника информации и копий документов, подтверждающих полномочия коллекторского агентства по осуществлению коллекторской деятельности в отношении задолженности, за исключением информации, относящейся к коммерческой или иной охраняемой законами Республики Казахстан тайне;
6) фиксацией процесса взаимодействия с помощью средств аудио– или видеотехники в помещениях коллекторского агентства (филиала, представительства) по месту его нахождения;
7) обеспечением сохранности документов и информации, полученных от кредитора, должника и (или) его представителя, и (или) третьих лиц, в том числе банковской тайны, тайны предоставления микрокредита, коммерческой или иной охраняемой законами Республики Казахстан тайны, персональных данных должника и (или) его представителя, и (или) третьих лиц.
При взаимодействии с должником и (или) его представителем, и (или) третьим лицом коллекторскому агентству запрещается осуществлять следующие недобросовестные действия:
1) использовать иные способы взаимодействия с должником и (или) его представителем, и (или) третьим лицом, не предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи;
2) нарушать требования, предусмотренные пунктом 2 данной статьи;
3) распространять сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию лица, с которым взаимодействует коллекторское агентство, либо разглашать сведения, которые могут причинить имущественный вред интересам данных лиц;
4) совершать противоправные действия, посягающие на права и свободы лица, с которым взаимодействует коллекторское агентство, ставящие под угрозу их жизнь и здоровье, а также повлекшие причинение данному лицу имущественного и иного вреда;
5) оказывать давление путем угрозы применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества должника и (или) его представителя, и (или) третьих лиц, оскорбления, мошенничества, подлога документов, шантажа, принуждающее должника к выполнению обязательств по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита;
6) вводить лицо, с которым взаимодействует коллекторское агентство, в заблуждение относительно размера, характера и оснований возникновения задолженности;
7) принимать деньги (в наличной или безналичной форме), а также иное имущество в счет погашения задолженности;
8) требовать погашения задолженности иным имуществом, кроме денег;
9) разглашать коммерческую или иную охраняемую законами Республики Казахстан тайну, полученную от кредитора и (или) его представителя, и (или) третьих лиц, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан.
Законодательством определено, что государственное регулирование и контроль за деятельностью коллекторских агентств осуществляется Национальным Банком Республики Казахстан.
Необходимо понимать, что за совершение недобросовестных/противоправных действий со стороны коллекторского агентства может предусматриваться и уголовная ответственность, при этом рассмотрение вопроса о наличии либо отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния, а также установление лиц их совершивших, относится к компетенции правоохранительных органов.
Кроме того, в соответствии с законодательством должник вправе обратиться с иском о защите гражданских прав и интересов в суд. При этом, следует понимать, что каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, использовать средства защиты, утверждать, оспаривать факты, приводить доказательства и возражения против доказательств в установленные судьей сроки, которые соответствуют добросовестному ведению процесса и направлены на содействие производству.
Доводим до сведения, что в мобильном приложении Национального Банка Республики Казахстан «НБК «Online», являющегося своего рода мобильной версией Общественной приемной Национального Банка (Мобильное приложение «НБК «Online» доступно для скачивания на государственном и русском языках в магазинах AppStore и PlayMarket) с января 2018 года запущен новый раздел «Деятельность коллекторских агентств». В данном разделе пользователи в онлайн – режиме могут получить разъяснения о своих правах при взаимодействии с коллекторскими агентствами.
Таким образом, в зависимости от совершенных в отношении должника недобросовестных действий работников коллекторских агентств либо лиц, представляющихся от их имени, должник вправе обратиться с заявлением в суд, правоохранительные органы либо Национальный Банк Республики Казахстан.
Начальник отдела контроля
финансовых организаций и защиты
прав потребителей финансовых услуг
Национального Банка РК
А. Айдарова
Новости Компаний.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.