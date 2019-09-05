Премьер-министру Республики Казахстан Мамину А.У.

Депутатский запрос

Уважаемый Аскар Узакпаевич!

Правительством объявлено о пересмотре национальной экспортной стратегии, рассчитанной на 2018-2022 годы. Необходимость корректировки объясняется «нынешней ситуацией на мировых рынках». Хотя эта ситуация за минувший год принципиально не изменилась. Коммунисты отмечают, что принимаемые меры по увеличению не сырьевого экспорта пока не приносят ощутимого эффекта. В стратегии поставлена цель к 2022 году выйти на объем экспорта несырьевых товаров и услуг 31,8 миллиарда долларов. Это амбициозный план, учитывая, что по итогам прошлого года данный показатель составил 23 миллиарда долларов. Между тем, в самой экспортной стратегии признается, что в общей массе такой продукции свыше 90% составляют промежуточные товары, преимущественно низкого передела: нефтепродукты, черные металлы, цветные металлы, уран. Экономический эффект от такого экспорта мало чем отличается от поставок сырья и слабо работает на повышение устойчивости национальной экономики. Нарастить за три года экспорт несырьевых товаров еще на 9 миллиардов долларов вполне возможно, если за это время увеличатся производство и цены в металлургии, добыче урана и грузовой транзит. Экспортная выручка, безусловно, вырастет, также, как и отчисления в бюджет. Но повлияет ли это на увеличение устойчивости национальной экономики и новых рабочих мест? Очень ограниченно. Обращаем внимание Правительства на то, что цель национальной экспортной политики должна заключаться не в том, чтобы нарастить общий вал поставок, а улучшить их структуру, сформировать новые источники экспортной выручки, независимые от скачков мировых цен на нефть и металлы, повысить занятость населения. По нашим данным за прошлый год экспорт по товарной группе «машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты» составил 719 миллионов долларов. В общем объеме отечественного экспорта данный показатель едва превышает 1%. Для продвижения казахстанского экспорта государство выделяет на трехлетний период 500 миллиардов тенге. Между тем, весь объем экспорта товаров высокого передела составляет порядка 842 миллиарда тенге. Если сопоставить, то на поддержку ассигнуется, мягко говоря, немало. При этом правительство еще намеревается открыть за рубежом сеть торговых представительств, но нет гарантиии, что эти квазигосударственные структуры смогут найти ниши для казахстанской продукции высоких переделов. Коммунисты призывают Правительство пересмотреть цели и задачи национальной экспортной стратегии. Оптимальный вариант – сосредоточиться конкретно на экспорте продукции средних, высоких переделов и высокотехнологичных товаров. Нужно осознать, что реальные объемы экспорта, нуждающегося в поддержке, гораздо скромнее, и составляют не десятки миллиардов долларов, а пока что сотни миллионов. Поэтому логично было бы не «размазывать» бюджетные средства по поддержке всего экспорта, а выбрать 2-3 отрасли, где есть перспективные зарубежные рынки, мультипликативный эффект для экономики, и вывести их на качественно новый уровень. При этом помогать нужно не на стадии продаж, а еще на стадии организации производства. Если эта модель окажется рабочей, затем можно ее применять к другим отраслям, шаг за шагом расширяя круг экспорториентированных направлений. Стратегия «медленная», но это лучше, чем продолжать тратить средства на «общую» поддержку и погоню за цифрами. Ответ на депутатский запрос просим предоставить в установленные законодательством Республики Казахстан сроки.

Депутаты фракции «Народные коммунисты»: А. Конуров Ж. Ахметбеков Г. Баймаханова В. Косарев М. Магеррамов И. Смирнова Т. Сыздыков

Оглашен 04.09.2019г.