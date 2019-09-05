Иллюстративное фото из архива "МГ" 28 августа около 3 часов дня на «102» поступило сообщение, что за стоянкой на проспекте Санкибай батыра обнаружен труп мужчины с ножевыми ранением. Стоянка принадлежала ТОО. Полицейские, прибывшие на место, выяснили, что дворник ТОО, поссорившись с другим дворником, нанес ему два ножевых ранения в область груди. Последний скончался. Подозреваемого задержали, он дал признательные показания. Начато досудебное расследование по ст.99 УК «Убийство», подозреваемый водворен в изолятор. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.