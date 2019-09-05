Как рассказал 27-летний Абзал Адилов, в июле этого года он был на приеме у экс-акима города Мурата Мукаева. Тогда он был в поисках работы и градоначальник пообещал ему помочь с трудоустройством. – Мне очень нужна хорошая работа. Кроме этого, я бы хотел пройти обучение по специальности электрик. Мурат Мукаев пообещал помочь мне, но я не дождался. У меня есть ипотека и я, не дождавшись, сам устроился на работу охранником в супермаркет. Но из-за крупной недостачи на кассе все долги хотят повесить на охранников. Я решил уволиться, так как зарплата у меня 70 тысяч тенге, 43500 тенге из которых уходят на погашение ипотеки. Остальные средства уходят на продукты, на оплату коммунальных услуг, на ребенка. Супруга работала в детском саду, но сейчас находится в декретном отпуске. Я не могу себе позволить сидеть без работы, - говорит Абзал Адилов. По словам молодого человека, он обращался за назначением инвалидности, однако ему отказали. – Врачи мне сказали, что с одной почкой инвалидность не назначают. А когда у меня откажет вторая почка, тогда я и могу обращаться за назначением, - рассказал Абзал Адилов.

В департаменте комитета труда, социальной защиты и миграции по ЗКО сообщили, что знакомы с ситуацией мужчины.