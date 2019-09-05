Абзал Адилов обращается к предпринимателям города с просьбой помочь ему с трудоустройством, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал 27-летний Абзал Адилов, в июле этого года он был на приеме у экс-акима города Мурата Мукаева. Тогда он был в поисках работы и градоначальник пообещал ему помочь с трудоустройством. – Мне очень нужна хорошая работа. Кроме этого, я бы хотел пройти обучение по специальности электрик. Мурат Мукаев пообещал помочь мне, но я не дождался. У меня есть ипотека и я, не дождавшись, сам устроился на работу охранником в супермаркет. Но из-за крупной недостачи на кассе все долги хотят повесить на охранников. Я решил уволиться, так как зарплата у меня 70 тысяч тенге, 43500 тенге из которых уходят на погашение ипотеки. Остальные средства уходят на продукты, на оплату коммунальных услуг, на ребенка. Супруга работала в детском саду, но сейчас находится в декретном отпуске. Я не могу себе позволить сидеть без работы, - говорит Абзал Адилов. По словам молодого человека, он обращался за назначением инвалидности, однако ему отказали. – Врачи мне сказали, что с одной почкой инвалидность не назначают. А когда у меня откажет вторая почка, тогда я и могу обращаться за назначением, - рассказал Абзал Адилов.

В департаменте комитета труда, социальной защиты и миграции по ЗКО сообщили, что знакомы с ситуацией мужчины.

– Адилов к нам обращался, мы ему объяснили правила назначения инвалидности. По нашим критериям инвалидность может быть назначена только в том случае, если вторая почка даст сбои и перестанет нормально функционировать. Это могут быть проблемы с почечной недостаточностью. Если у него возникнут проблемы, он должен будет обратиться в поликлинику по месту прикрепления, там в течение четырех месяцев он будет наблюдаться, принимать лечение, проходить реабилитационный курс. Если заметных улучшений не последует, то он будет направлен к нам для дальнейшего назначения инвалидности, - рассказала заместитель руководителя департамента комитета труда, социальной защиты и миграции по ЗКО Ардак Муканова. Утром 4 сентября мужчина побывал на приеме у первого заместителя председателя филиала партии "Nur Otan" Мурата Мукаева. – Мы поговорили, он записал все мои данные и обещал до конца недели помочь с работой, - сообщил Абзал Адилов. Тем не менее мужчина обращается к предпринимателям города и просит ему оказать содействие в трудоустройстве. – Все мои карты заблокированы, кредит растет с каждым днем. Дома жена и ребенок, выполнять тяжелую физическую работ не могу, но и сидеть сложа руки тоже не могу себе позволить, - говорит мужчина. Напомним, в октябре 2017 года Абзал Адилов отдал свою почку Жамиле Байсериковой из Шымкента. Девушке срочно нужна была операция по пересадке почки и Абзал добровольно стал донором. Однако у него возникли проблемы с трудоустройством. Как оказалось, около года ему нельзя было поднимать более 5 килограммов, по своей профессии он работать не мог, а на бирже вакансий охранника не было. По словам Абзала, после выхода статьи о нем, его вызвали в акимат города и предложили работу охранником. В июле этого года Абзал Адилов женился. Избранницей Абзала стала девушка из Шымкента по имени Айгерим. Четыре месяца назад, Абзал заболел. После чего, парень попросил деньги на обследование и лечение в Самаре.