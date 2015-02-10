Об этом очевидцы сообщили Tengrinews.kz. mash1 В распоряжении редакции Tengrinews.kz оказались фотографии автомобиля, который сегодня, 10 февраля, взорвался у здания Министерства обороны Казахстана. Как стало известно Tengrinews.kz, Арман Сыздыков работал в главном управлении информатизации и телекоммуникации Министерства обороны РК.  По данным очевидцев, возможно, в правой руке погибшего была чека от гранаты. Напомним, в Астане по улице Достык произошел взрыв в автомашине марки Chevrolet, в которой находился военнослужащий одной из войсковых частей Министерства обороны РК - подполковник Сыздыков Арман Кайдарович, 1975 года рождения. От полученных травм он скончался на месте, никто из прохожих не пострадал", - говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства. Как сообщается, для расследования происшествия создана оперативно-следственная группа. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные мероприятия. "На месте происшествия обнаружена предсмертная записка, версия теракта исключается. Подробности о ходе расследования инцидента будут сообщены позже", - заключили в пресс-службе. Арман Сыздыков Арман Сыздыков Sng-vwZyszAФото с сайта Tengrinews.kz