Взрыв напугал жителей российского города Энгельс

Момент взрыва попал на камеру видеонаблюдения. jftfXZcaRfw Видео с камер домофонов опубликовали сразу несколько пользователей сети. Глава Саратовской области Роман Бусаргин в своём Telegram заявил, что поводов для беспокойства нет. - Уважаемые жители, в социальных сетях и СМИ распространяется информация о громком хлопке и вспышке в Энгельсе ранним утром. Хочу заверить, что никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не произошло. Поводов для беспокойства нет. Ни один объект гражданской инфраструктуры не пострадал, - написал чиновник. Анонимные Telegram-каналы же информировали, ч