Взрыв напугал жителей российского города Энгельс
Момент взрыва попал на камеру видеонаблюдения. jftfXZcaRfw Видео с камер домофонов опубликовали сразу несколько пользователей сети. Глава Саратовской области Роман Бусаргин в своём Telegram заявил, что поводов для беспокойства нет. - Уважаемые жители, в социальных сетях и СМИ распространяется информация о громком хлопке и вспышке в Энгельсе ранним утром. Хочу заверить, что никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не произошло. Поводов для беспокойства нет. Ни один объект гражданской инфраструктуры не пострадал, - написал чиновник. Анонимные Telegram-каналы же информировали, ч
Момент взрыва попал на камеру видеонаблюдения.
jftfXZcaRfw
Видео с камер домофонов опубликовали сразу несколько пользователей сети.
Глава Саратовской области Роман Бусаргин в своём Telegram
заявил, что поводов для беспокойства нет.
Анонимные Telegram-каналы же информировали, что неизвестный беспилотник атаковал аэродром. Пострадали два человека и повреждены два самолёта Ty-95.
Украинские СМИ сообщают, что именно с этой авиабазы взлетают российские бомбардировщики, которые обстреливают их страну.
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- Уважаемые жители, в социальных сетях и СМИ распространяется информация о громком хлопке и вспышке в Энгельсе ранним утром. Хочу заверить, что никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не произошло. Поводов для беспокойства нет. Ни один объект гражданской инфраструктуры не пострадал, - написал чиновник.