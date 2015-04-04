Взрыв в колледже Алматы: Родные пострадавших студентов простили учителя НВП

В Алмалинском районном суде Алматы состоялось предварительное слушание по делу о взрыве гранаты в колледже моды и дизайна. Как сообщает КТК, процесс начался с сенсации - родные пострадавших студентов простили преподавателя начальной военной подготовки Габита Карабалаева, который принес на урок боевой снаряд. Напомним, взрыв в колледже произошел в ноябре 2014 года. Фото Владимир Прокопенко © Ранее сообщалось, что по делу о взрыве в колледже проходят трое преподавателей НВП - Габит Карабалаев, Юрий Гавриленко и Серик Баймулдинов. Всех педагогов обвиняют по статье "Незаконное хранение оружия", а