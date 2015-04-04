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Взрыв в колледже Алматы: Родные пострадавших студентов простили учителя НВП

В Алмалинском районном суде Алматы состоялось предварительное слушание по делу о взрыве гранаты в колледже моды и дизайна. Как сообщает КТК, процесс начался с сенсации - родные пострадавших студентов простили преподавателя начальной военной подготовки Габита Карабалаева, который принес на урок боевой снаряд. Напомним, взрыв в колледже произошел в ноябре 2014 года. Фото Владимир Прокопенко © Ранее сообщалось, что по делу о взрыве в колледже проходят трое преподавателей НВП - Габит Карабалаев, Юрий Гавриленко и Серик Баймулдинов. Всех педагогов обвиняют по статье "Незаконное хранение оружия", а
Marat
Взрыв в колледже Алматы: Родные пострадавших студентов простили учителя НВП
В Алмалинском районном суде Алматы состоялось предварительное слушание по делу о взрыве гранаты в колледже моды и дизайна. Как сообщает КТК, процесс начался с сенсации - родные пострадавших студентов простили преподавателя начальной военной подготовки Габита Карабалаева, который принес на урок боевой снаряд. Напомним, взрыв в колледже произошел в ноябре 2014 года.
Фото Владимир Прокопенко ©
Фото Владимир Прокопенко ©
 Фото Владимир Прокопенко © Ранее сообщалось, что по делу о взрыве в колледже проходят трое преподавателей НВП - Габит Карабалаев, Юрий Гавриленко и Серик Баймулдинов. Всех педагогов обвиняют по статье "Незаконное хранение оружия", а Карабалаева - еще по двум пунктам: "Причинение смерти по неосторожности" и "Причинение вреда здоровью". Следующее слушание назначено на 17 апреля. Напомним, взрыв в колледже моды и дизайна прогремел на уроке НВП 17 ноября 2014 года в 8.40. По данным следствия, Карабалаев проводил учебные занятия в группе №9 первого курса колледжа. Он демонстрировал учащимся структуру гранаты РГД-5, которую якобы получил от бывшего преподавателя НВП Юрия Гавриленко. Карабалаев передал гранату, которая оказалась боевой, учащимся для ее осмотра, предупредив их о том, что нельзя выдергивать запал. Во время перемены он оставил боеприпас на парте. В это время один из студентов выдернул чеку, вследствие чего произошел взрыв гранаты. В результате от полученных травм скончалась 16-летняя студентка, 12 человек были госпитализированы.

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