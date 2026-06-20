Хакера из Атырау экстрадировали из Турции (ВИДЕО)

Из Турции в Казахстан экстрадировали мужчину, который находился в международном розыске по делу о серии мошенничеств, передает МойГород со ссылкой на Polisia.kz.

Подозреваемого задержали в турецком городе Самсун по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана. В его депортации участвовали представитель МВД РК в Турции и сотрудники посольства Казахстана.

По версии следствия, в период с сентября по декабрь 2024 года мужчина, используя интернет и аккаунт в Instagram, обманул двух жителей Атырау и завладел их деньгами. Общий ущерб превысил 3 миллиона тенге.

После возвращения в Казахстан его задержали и поместили в изолятор временного содержания департамента полиции Алматы.

В полиции Атырауской области для Tengrinews.kz уточнили, что речь идёт о так называемом «самопровозглашённом хакере», который ранее распространял в сети свою версию исчезновения одной семьи. При этом подчёркивается, что его нынешние обвинения не связаны с этим делом.

Мужчине вменяют мошенничество, совершённое неоднократно. Ранее суд заочно санкционировал его арест, после чего он был объявлен в международный розыск.

В МВД напомнили, что разыскиваемого удалось задержать через каналы Интерпола на территории Турции. После этого началась процедура его возвращения в Казахстан.

О задержании стало известно ещё 20 марта. По данным сервиса Qamqor, речь идёт о 32-летнем жителе Атырауской области. Розыскное дело было зарегистрировано 9 января 2026 года.

Расследование по делу продолжается.