- Работу сайта удалось восстановить, однако длительная остановка его работы вызвала беспокойство у постоянных пользователей. На Mitropolia.kz содержится большое количество контента, накопленного за 12 лет работы и представляющего значимую архивную ценность. Аудитория сайта насчитывает тысячи интернет-пользователей, - говорится в сообщении.Сайт расположен на площадке, которая не справилась с атакой. Так как вероятность повторной хакерской атаки высока, митрополит Александр попросил выяснить источник угрозы и принять меры для информационной безопасности ресурса. В конце сентября на Казнет организовали кибератаки, что сказывалось на доступности и скорости интернет-соединения.
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