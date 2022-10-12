Работу сайта удалось восстановить. В суде озвучили, как молодая жительница Уральска обманула около сотни человек Иллюстративное фото из архива "МГ" Национальная служба реагирования на компьютерные инциденты сообщила, что в сентябре на ресурс Митрополичьего округа в Казахстане совершили атаку, в результате которой сайт взломали.
- Работу сайта удалось восстановить, однако длительная остановка его работы вызвала беспокойство у постоянных пользователей. На Mitropolia.kz содержится большое количество контента, накопленного за 12 лет работы и представляющего значимую архивную ценность. Аудитория сайта насчитывает тысячи интернет-пользователей, - говорится в сообщении.
Сайт расположен на площадке, которая не справилась с атакой. Так как вероятность повторной хакерской атаки высока, митрополит Александр попросил выяснить источник угрозы и принять меры для информационной безопасности ресурса. В конце сентября на Казнет организовали кибератаки, что сказывалось на доступности и скорости интернет-соединения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.