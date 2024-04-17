Глава государства сообщил, что отменит решение и запретит изъятие популяции сайгаков, которые являются символами казахской степи.

По его словам, эту практику нужно прекращать.

– Пусть они разводятся, а мы будем защищать интересы фермеров, которые жаловались на то, что они расплодились. Кто знает, возможно и это нам поможет справиться... Хотя я не суеверный человек, но все-таки. Животных нельзя убивать, особенно находящихся в дикой природе. Казахстан во всем мире известен своими сайгаками. Было принято решение в связи с многочисленностью поголовья, чтобы примерно 400 тысяч изъять из природного арсенала, - сказал Токаев во время встречи с населением.

Сайгаки долгое время находились под защитой государства. Однако последние несколько лет фермеры начали бить тревогу. По их словам, тысячи животных вытаптывают сенокосные земли, уничтожают урожай, пасутся рядом с водоемами, не давая тем самым домашнему скоту приблизиться на водопой. По результатам авиаучета весной прошлого года их численность достигла 1,8 миллиона особей.

Позже стало известно, что сайгаков включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Отлову подлежали 200 тысяч парнокопытных. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным и в Минэкологии объявили, что сайгаков будут отстреливать.

Однако не все казахстанцы поддержали такую идею и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания. А истинная цель истребления животных – это их рога, которые стоят немалых денег.